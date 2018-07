«Trabajo para que los que vengan detrás tengan muchas más oportunidades en sucarrera deportiva» La presidenta del Consejo Superior de Deportes, en las pistas de atletismo del Núñez Blanca. / ALFREDO AGUILAR Entrevista a María José Rienda, presidenta del Consejo Superior de Deportes | Rienda afronta el cargo con el orgullo de ser la primera mujer al frente y se muestra respetuosa «por la importancia que tiene el deporte en nuestro país» JAVIER F. BARRERA GRANADA Domingo, 15 julio 2018, 02:08

En cuanto María José Rienda cruza el umbral de las instalaciones deportivas del Núñez Blanca del Zaidín el vestíbulo se llena de carcajadas. Saluda a todos con esa sonrisa que es la de Sierra Nevada y cruza el campo de césped para posar para las fotografías. Todo de forma resuelta y sencilla. Aprieta el calor en este mediodía de sábado y pronto pasamos a un despacho del lugar para empezar la entrevista a la primera mujer que preside el Consejo Superior de Deportes, la gestora y monitora deportiva, la campeona del esquí mundial, la deportista que participó en cinco Juegos Olímpicos, la abanderada del equipo olímpico español en 2006 en Turín, la niña que soñaba con esquiar y ganar medallas y Copas del Mundo. La persona que las ha conseguido.

-Es la primera mujer al frente de este organismo. ¿Cómo ve todo el trabajo realizado sobre la igualdad de género?

-La verdad es que estoy muy orgullosa de ser la primera mujer al frente del Consejo Superior de Deportes (CSD). Estoy abriendo camino, igual que otras mujeres deportistas en su día. La experiencia que tengo como deportista y de gestión es positiva, y muy respetuosa, porque es un puesto que sé lo que significa, sé la importancia del deporte en nuestro país. Se ha mejorado y hay que seguir evolucionando. Tengo una gran estructura en el CSD, pero ya me conocen de antes, de mi faceta deportiva, y también como gestora. Y ahora, como presidenta. Tengo grandes profesionales dentro del CSD, que siempre será la casa del deporte, de los deportistas, de los entrenadores.

-¿Cuál es exactamente la función de la presidenta del Consejo Superior de Deportes?

-En deporte es una gran responsabilidad. Es lo más alto. La ley estatal, la del deporte, articula el sistema asociativo y federativo, por tanto, el CSD tiene que coordinar todas las actividades con todas las comunidades autónomas. Y es un sistema inmenso. También es una responsabilidad muy importanet a la que nos acercamos con mucho respeto.

-¿Cuáles van a ser entonces sus líneas de trabajo?

-Las principales son tres. Queremos trabajar en primer lugar en la igualdad efectiva en el deporte. La participación femenina ha evolucionado mucho. De hecho, en los últimos años, el mayor número de medallas las logran las mujeres, y son las que menos participan. Pero hay que seguir mejorando. Tenemos una ley muy buena, pero el deporte ha evolucionado y tenemos que seguir evolucionando. El modelo es el de la participación efectiva femenina, y lograr que las estructuras sean las mismas que las masculinas, que no exista distorsión. Hay un programa específico para la mujer y queremos seguir impulsándolo. También queremos, en segundo lugar, impulsar el deporte inclusivo. El desarrollo de esta nueva ley nos va a dar las bases para trabajar en igualdad femenina y en deporte inclusivo. En tercer lugar, queremos promover los hábitos saludables. Hay mucha gente que hace deporte y no compite. Y queremos apoyarla.

-¿Qué asuntos tiene encima de la mesa para resolver?

-Bueno, muchos (Y se ríe abiertamente). En líneas generales, estamos revisándolo todo. Por ejemplo trabajamos ahora con los presupuestos y viendo las posibilidades de mejora.

-¿Cómo es su día a día?

Depende completamente de la agenda del día. De si tienes que estar presente en un acto. Está relacionado con la necesidad de cada competición. Ahora mismo, en esta primera semana, hay muchas reuniones de coordinación con agentes implicados del deporte. En mi caso, se trata de reuniones internas con expedientes específicos, y también de reuniones de organización. Pero, eso sí, a las ocho y media de la mañana empezamos en el CSD, hasta que terminemos. Siempre se nos hace de noche y, al final, estamos a todas horas conectados. Hay que tener en cuenta que el deporte no es de lunes a viernes. Los campeonatos son en fin de semana. Así que en una semana he estado en Granada, en Madrid, en Tarragona y en Rusia, por el Mundial. Y además, seguir la gestión interna.

-¿Se considera ya una política?

-(Duda, resopla). Me siento deportista, técnica y gestora. Y hay una parte política que ayuda a conseguir cosas y evolucionar. Es un conjunto de todo. Es un poco todo.

-Desde los 14 años supo que quería dedicarse a esquiar. Ha estudiado un máster en Dirección de Entidades e Instalaciones Deportivas en la Universidad de Granada, es técnica deportiva de esquí alpino, además de máster en Dirección Estratégica y Digital Marketing por el Instituto Europeo para el Empleo. ¿Es suficiente para el cargo que ocupa?

-Creo que la formación es esencial. Y hay que poder combinarla con el deporte, sobre todo si viajas mucho, como me tocó a mí cuando era deportista. Pero siempre he sido inquieta y he querido seguir formándome. Y es la base para seguir evolucionando. Es fundamental.

-¿Cómo recuerda su gestión en la Junta de Andalucía, donde ha sido tres años directora general de Actividad y Promoción del Deporte?

- Cuando dejé el deporte en 2011 lo que buscaba era algo que me motivara tanto como lo que estaba dejando. Y vi que en la gestión deportiva tenía una salida y que podía ayudar. Creo que los deportistas nos tenemos que involucrar en la gestión del deporte para hacerlo más sensible, así que trabajo para que los que vienen detrás tengan muchas más oportunidades en sus carreras deportivas.

-¿En qué se va a notar en su gestión que es usted de Granada?

-Cuando estás en una responsabilidad estatal se tiene que notar en toda España. Siendo de Granada, tengo que decir que mi tierra tira mucho siempre, pero no es solo eso. Se tiene que notar la evolución del deporte a nivel estatal. Si se nota en todos los ámbitos, repercute a favor del deporte.

-¿Fue una sorpresa su nombramiento?

-Sí (asiente repetidas veces y se vuelve a reír). Ha sido una sorpresa para todo el mundo. Estaba en Jerez en una comida de trabajo. Sonó el teléfono y, una voz al otro lado me dijo: «Le van a pasar con el señor ministro de Cultura y Deportes». Y, en efecto, era el ministro José Guirao. Me quedé muy parada. Y la verdad es que luego reaccioné a la noticia de forma muy positiva.

-¿Cómo es su relación con el granadino Luis Rubiales de la Federación Española de Fútbol?

-Lo conocía de antes, ya que lo era de la Asociación de Futbolistas Españoles. Cuando llegó a la presidencia de la Federación Española de Fútbol me alegré mucho, porque contar con un granadino en esos niveles de responsabilidad es importante. Por cierto, nos hemos visto, recientemente. Coincidimos en Rusia por el Mundial.

-¿Cómo ha visto el terremoto en la selección de fútbol por el cambio de entrenadores?

-Las federaciones, como la de fútbol, tienen funciones públicas delegadas. Por ejemplo, las competiciones oficiales como estos Mundiales. Por tanto, a la hora de seleccionar técnicos y tomar las decisiones, es su competencia. Quiero decir que en esta parte no entramos. Estamos para velar por la seguridad de que se ha hecho con buen procedimiento. La responsabilidad es de la propia Federación de Fútbol. Ahí no nos metemos.

-Usted es una deportista de Sierra Nevada. Una de las joyas de la corona de Granada. Esta temporada ha sido excelente. ¿Cómo ve el futuro de la estación?

-Es una joya para Andalucía tener esta estación de esquí, y es un referente a nivel internacional. Sierra Nevada tiene un potencial grandísimo. Es una estación pionera, la única que ha organizado dos mundiales, uno de esquí alpino y otro de 'free style'. Hay que asumir que en España el deporte de invierno es de ocio, por lo que tenemos que crecer a nivel de competición. Necesitamos cantera y tener medallistas olímpicos, que da mucho caché.

-En 2006 en Turín fue la abanderada del equipo olímpico español. ¿Cuál es el momento más importante de su carrera deportiva?

-He tenido momentos muy potentes. Todas las victorias en la Copa del Mundo son... Cuando era pequeña soñaba con ganar. Por tanto, son momentos inolvidables y lo seguirán siendo. Es una carrera deportiva muy dura. Pero era lo que elegí y lo que más me gustaba, así que disfrutas de otros países y aprendes otras culturas. Estoy orgullosa de mi carrera deportiva. Y creo que mi mayor victoria fue superar las lesiones. Quizá no fue una vitoria muy mediática pero sí fue mi gran victoria personal. Mi mayor victoria ha sido volver a competir.