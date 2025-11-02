Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El trabajo de fuerza, básico en la preparación de David Fandila 'El Fandi' Ideal

El trabajo de fondo de un campeón de la nieve y de los ruedos

Lorenzo Palmero Martínez, entrenador personal de El Fandi, nos desvela la razón de ser de las grandes facultades del maestro granadino

María Dolores Martínez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

David Fandila 'El Fandi' tenía sólo cuatro años cuando comenzó a esquiar en Sierra Nevada, donde sus padres trabajaban como porteros. Esa afición lo llevó ... a ser parte del equipo nacional y a proclamarse campeón juvenil de España de esquí alpino y acrobático, además de otros logros. Aunque el toro se convirtió en la gran pasión de su vida, jamás le ha abandonado el amor por el deporte y el espíritu competitivo. Una cosa es la nieve y otra muy distinta los ruedos, pero David es lo más parecido a un deportista de alto rendimiento por el sacrificio, las renuncias y el trabajo físico y técnico que conlleva medirse siempre en la «liga de campeones».

