El trabajo de fondo de un campeón de la nieve y de los ruedos

David Fandila 'El Fandi' tenía sólo cuatro años cuando comenzó a esquiar en Sierra Nevada, donde sus padres trabajaban como porteros. Esa afición lo llevó ... a ser parte del equipo nacional y a proclamarse campeón juvenil de España de esquí alpino y acrobático, además de otros logros. Aunque el toro se convirtió en la gran pasión de su vida, jamás le ha abandonado el amor por el deporte y el espíritu competitivo. Una cosa es la nieve y otra muy distinta los ruedos, pero David es lo más parecido a un deportista de alto rendimiento por el sacrificio, las renuncias y el trabajo físico y técnico que conlleva medirse siempre en la «liga de campeones».

Así lo reconoce también Lorenzo Palmero Martínez, su entrenador personal. «Un torero debe ser un atleta para tener unos tiempos de reacción muy buenos delante del toro. Aunque los toreros ya tienen bastante conocimiento para adelantarse a su reacción, no siempre es así. Hay que tener recursos para saber moverse y salir». Ser un atleta lo ve muy interesante de cara «a acumular la mayor cantidad de entrenamientos diarios para tener menos fatiga y necesitar menos tiempo de recuperación entre cada sesión. Cuanto más en forma estés, más densidad de trabajo puedes meter en todo sin riesgo de lesión, tanto entrenamiento físico como técnico».

Este profesional almeriense es especialista en readaptación de lesiones y en deportistas de resistencia hasta el nivel internacional. Sobre todo, corredores de montaña. En Granada entrena a Esteban Moya Pérez, subcampeón de España de patinaje de velocidad el pasado año y ahora corredor de 60 y 100 metros lisos, y también a Carlos García Suárez. Hace dos años fue cuarto del mundo en carreras por montaña y primero por selecciones. En 2025 ha hecho una gran temporada a nivel nacional, con primeras y segundas posiciones en montaña, compitiendo también en citas internacionales.

Ampliar Lorenzo Palmero, el entrenador Ideal

David Fandila se puso en contacto con Lorenzo en diciembre del pasado año. «Necesito que apañes al Fandi», le había pedido un amigo en común. Más que un apaño, aquello parecía una obra de ingeniería mecánica porque había que poner a punto un cuerpo con «cicatrices de 19 cornadas, molestias limitantes en los pies, una rodilla izquierda sin cruzado anterior ni posterior, una espalda operada por una hernia y también por problemas más graves en vértebras, fijadas con tornillos y placas, molestias en ambos hombros que limitan levantar los brazos por encima del pecho y una muñeca derecha con operación tras alguna fractura, fijada con placas y tornillos».

Todo estas molestias «le imposibilitaban rendir al máximo nivel», explica Lorenzo. «Llevaba un par de años un poco renqueante respecto a lo que él venía siendo, que justamente destacaba por su físico. Vino a mí para hacer ese trabajo de readaptación y de fuerza». Para marzo la situación estaba casi revertida y después de casi un año «hemos conseguido quitar todas las molestias y mejorar muchísimo su condición física». Ahora hacen «trabajo de movilidad y de fuerza, algunas cosas que le mando para casa, más su entrenamiento específico como torero».

En este trabajo hace uso de herramientas muy innovadoras con grandes resultados a corto plazo como el trabajo oclusivo, el flossing o trabajo con terapia espejo para modular el dolor y mejorar la movilidad. A ellos se une «un trabajo de fuerza general con altas cargas y otro trabajo asociado a las demandas específicas de su profesión, que requiere unos niveles mínimos de fuerza, saltos y velocidad». En el caso de 'El Fandi', los niveles de fuerza deben ser altos «para mover su peso a sprint, de espaldas o lateralmente, que es lo que hace él cuando viene el toro. Cada pierna tiene que desplazar su peso de forma muy fluida».

Ampliar El esquí, su otra gran pasión Ideal

En relación a las facultades del diestro, se le cuestiona qué partes son innatas y cuales obedecen a un trabajo. «Hay una parte innata en la genética que te predispone a que seas bueno en ello y luego, habría que dividir la parte física y la parte técnica. Puedes tener un físico privilegiado y ser muy malo técnicamente o a la inversa». Cuando hablamos del 'Fandi' hay que tener en cuenta que «viene de haber sido un gran profesional del esquí y de un gran bagaje. Esa parte física la tiene entrenada y a eso hay que añadir que es una persona muy entregada al toreo, aunque se haya centrado más en el trabajo físico específico delante del toro y en la técnica». Había que dar otro paso al «necesitar un punto más a nivel físico cuando este se ha mermado por los años o por las propias lesiones».

Lorenzo acompaña al diestro de forma puntual. Cada día de corrida «tiene un protocolo desde horas antes de empezar a vestirse, en el que se especifica que tiene que hacer para calentar. En tardes de mucho compromiso, en las que Lorenzo no está con él, lo hacen por videollamada. Alguna vez he ido al hotel para hacer un calentamiento específico previo a la corrida».

Ampliar Realizando esquí acrobático

Hasta que Lorenzo irrumpió en la vida del 'Fandi' nunca había tenido un preparador personal. La lesión de espalda y el desplazamiento del disco le había originado un pinzamiento del nervio y que la pierna izquierda se quedara como dormida. La pérdida de masa muscular provocó también una descompensación del lado izquierdo comparado con el derecho. Una vez equilibradas, David explica que en estos momentos «es cuando puedo aspirar a lo que yo quiero, que es la velocidad de reacción y muchos más ejercicios de habilidad». Reconoce que sale «calientico para el resto de la semana» cada vez que entrena con Lorenzo, pero asegura que el trabajo «no es demasiado complicado, aunque sí constante». Como mínimo, dos días en semana y dos horas por sesión, además de «bicicleta, caminar o aeróbico que no sea demasiado agresivo y todo lo que entraña la preparación específica para torear». Es decir, torear de salón, banderillear o entrar a matar en el carretón, además de los tentaderos.

Y una curiosidad. Teniendo en cuenta que todas las prendas deportivas están especialmente diseñadas y adaptadas para el ejercicio, le preguntamos si lo están también los trajes de luces. «No. En ese aspecto los trajes de luces han evolucionado de cero a menos cero. Lógicamente, en función de las telas y de los bordados, son más o menos flexibles y cómodos. En mi caso, sí es cierto, que hay un cambio en la sisa de la chaquetilla. Suele ser estrecha, pero a mí me hacen un corte más amplio para poder subir los hombros, banderillear y mover mejor los brazos».