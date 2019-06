Trabajar en las calles de Granada a 40 grados RAMÓN L. PÉREZ La ola de calor que asola Granada dificulta la jornada de quienes realizan su labor en la vía pública | Estos trabajadores deben hidratarse continuamente para evitar los efectos de estas altas temperaturas, que mantendrán hoy a Granada en alerta naranja SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Domingo, 30 junio 2019, 02:04

Da igual por qué calle de Granada transites. El intenso calor que se está experimentando estos días en gran parte de la Península ha provocado que las zonas alejadas de la sombra se conviertan en puntos negros en los que parar más de un minuto es la peor decisión que se puede tomar durante el día.

Cuando cualquiera tiene que realizar alguna tarea fuera de casa, lo primero que hace es mirar el reloj y pensar cuánto se puede retrasar para salir a la calle lo más tarde posible y así evitar las horas del día más calurosas. Pero hay ocasiones en las que esto es un privilegio no apto para cualquiera.

Eso les ocurre a todos aquellos empleados a los que les toca trabajar en plena calle en las horas en las que el sol arde con mayor fuerza y sus consecuencias son más efectivas y dolorosas. Albañiles, limpiadores, policías, repartidores, camareros. Son innumerables las profesiones en las que el día a día discurre en la vía pública y en las que sus protagonistas tienen que luchar estoicamente por superar toda la jornada laboral con temperaturas de récord.

«En invierno no cuesta tanto, pero al verano le temo porque es insoportable el calor, y más estos días». Ricardo recorre cada palmo de Granada capital diariamente sobre su moto para realizar sus repartidos para la empresa Glovo. Tal y como él mismo indica, él es uno de esos «afortunados» que se mueve en motocicleta, pero el resto de sus compañeros no tienen la misma suerte, pues su vehículo de trabajo no es más que una bicicleta y su propio esfuerzo. «Imagínate eso en plena ola de calor. Horrible», dice.

Él respira aire fresco los escasos momentos que entra a un establecimiento a recoger el pedido y lo deja en el hogar del usuario. El resto, se quedan solos él y el intenso calor.

Paseando por el centro de la capital, los termómetros alcanzaban ayer los 40 grados a las dos del mediodía. Cuando los transeúntes empezaban a desaparecer y parecía que la mayoría de los habitantes de la capital habían evacuado la calle para no sufrir esta ola de calor que ha dejado a Granada en alerta naranja, se les podía ver a ellos. Porque siempre están. Eran los relaciones públicas de Acnur, que tienen que luchar de forma incansable contra la flama con una sonrisa para conseguir conquistar a unos usuarios que no solo huyen de su trabajo, sino también del calor. «Lo bueno es que como nos ponemos en los pocos sitios en los que hay sombra, sí o sí tienen que pasar por aquí y ahí es donde los cogemos», explica Pablo, uno de ellos.

Galería. CLARA CEREZO

De los tres integrantes que estaban apostados ayer bajo los toldos dispuestos por la calle Mesones, quien «mejor parada» sale es Irene, que trabaja antes de las horas centrales del día. «Yo paso calor, pero peor lo tienen ellos», comentaba la joven mientras termina la botella de agua que mantiene durante cada jornada bajo el brazo. «Así es como sobrevivimos, bebiendo mucha agua y manteniéndonos todo el tiempo que podemos debajo de la sombra. Si no sería imposible», señalaba Sofía, su compañera.

Al sol en una terraza

No importa de qué día se trate o del calor que haga en la calle: las terrazas de Granada siempre están a rebosar. Los hosteleros han tirado de ingenio y, para salvar esta tradición, disponen de toldos y sistemas de riego para que el comensal se encuentre lo más fresco posible a 40 grados. Pero una situación muy distinta viven los camareros, que durante la jornada discurren constantemente entre la sombra y el sol, lo que hace que el calor se convierta en un compañero perpetuo de su día.

«Si estás moviéndote parece que no te das cuenta, pero como te pares y te dé el calor, te da algo. En invierno te puedes poner las capas que haga falta pero, ¿qué haces en verano?», dice Rafael después de poner una tapa de arroz y un par de cervezas en una de las mesas.

Tal y como indica, para ellos, el problema no es únicamente el tener que sobrellevar estas temperaturas, sino que es más complicado que los viandantes se paren en sus terrazas a tomar algo que les refresque. «Cuando hace buen tiempo te puedes acercar a invitarles a que pasen, pero ahora van corriendo de un lado a otro huyendo del sol y cuesta más cogerlos».

Pero su situación, al igual que la de otros tantos, no mejorará estos días, sino que Granada mantendrá la alerta naranja por temperaturas hoy –llegando a alcanzar los 41º– y previsiblemente la prolongará durante todo el fin de semana.