Los trabajadores de la fábrica granadina de campanas de cocina presionan con la huelga: «Es un drama personal»

Suenan tambores de huelga en la fábrica de campanas de cocina de Pulianas Steelgran, que ha presentado un ERE de extinción con el despido colectivo de toda la plantilla de 49 trabajadores ... que pretenden ejecutar en el horizonte de marzo de 2026.

El comité de empresa, presidido por CCOO, ha anunciado que el próximo lunes a las 17h tendrá lugar un acto de conciliación en el Servicio extrajudicial de resolución de conflictos (SERCLA) previo a la huelga después de que la representación sindical se haya levantado de la mesa de negociación «al negarse la empresa a cumplir con lo estipulado en Convenio Colectivo, que contempla en caso de cierre indemnizaciones de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades».

El sindicato CCOO considera además que Steelgran debe hacer frente a una ayuda adicional por cada año trabajado teniendo en cuenta que la media de edad de la plantilla es superior a los 50 años, se trata de trabajadores con más de 20 años al servicio de la empresa que presentan una gran dificultad para su reinserción y que se ven abocados directamente al desempleo con este cierre. Por eso, desde CCOO esperan que Steelgran «se siente el lunes a negociar de buena fe para alcanzar un acuerdo que beneficie las a 49 familias afectadas».

ERE de extinción

Steelgran componentes dedicada a la producción de campanas extractoras para cocinas, ubicada sede de la antigua Portinox, fue vendida por Teka a una empresa China, en 2024. La dirección de la empresa ha comunicado a la representación de la plantilla que va a presentar un expediente de extinción para toda la plantilla que culminará en marzo de 2026. Y en este punto CCOO, con mayoría en el comité de empresa, pide a la dirección de Steelgran garantizar las mejores condiciones posibles para la plantilla.

«Estamos hablando de despidos de una plantilla con edades medias de entre 45 y 55 años, con el drama personal que ello supone. Y por ello, desde el comité de empresa presidido por CCOO, exigimos a la empresa que aplique escrupulosamente lo establecido en Convenio», señalan.

El sindicato ya denunció en su día «una oleada de despidos en este centro de trabajo, con la excusa de una supuesta reestructuración objetiva de producción». En esta ocasión, Steelgran alega una bajada en la productividad para acometer este ERE de extinción que afecta a medio centenar de profesionales. CCOO asegura que la documentación relativa al Expediente, será analizada una vez se haya presentado, para garantizar las mejores condiciones posibles para la plantilla.

