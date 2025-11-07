Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las instalaciones de Steelgran están dentro de la planta de Thielmann en la carretera de Pulianas, aunque son dos empresas totalmente independientes. Los nuevos propietarios de Thielmann han garantizado su continuidad en Granada. Pepe Marín

Los trabajadores de la fábrica granadina de campanas de cocina presionan con la huelga: «Es un drama personal»

CCOO interpone un Sercla previo para tratar de que la empresa pague las indemnizaciones máximas

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

Suenan tambores de huelga en la fábrica de campanas de cocina de Pulianas Steelgran, que ha presentado un ERE de extinción con el despido colectivo de toda la plantilla de 49 trabajadores ... que pretenden ejecutar en el horizonte de marzo de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  2. 2 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  3. 3

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  4. 4 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  5. 5 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    «Ese niño tiene que entrar en estas y punto. Digan lo que digan»
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9

    Cancelan la baby shower en el consultorio de Darro por quejas vecinales
  10. 10 Muere un ciclista inglés de 57 años tras sufrir un desvanecimiento en la N-340 en Almuñécar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los trabajadores de la fábrica granadina de campanas de cocina presionan con la huelga: «Es un drama personal»

Los trabajadores de la fábrica granadina de campanas de cocina presionan con la huelga: «Es un drama personal»