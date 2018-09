Trabajadores de Alhambra Bus se manifiestan en Granada por decimosegunda vez Afirman que «el alcalde nos prometió que nadie perdería su trabajo con la reorganización de las líneas» LORENA ROJAS GRANADA Viernes, 28 septiembre 2018, 11:27

Los trabajadores de Alhambra Bus se han concentrado por decimosegunda vez en la plaza del Carmen en protesta por «los despidos y recortes de las líneas de autobús».

«A raíz del nuevo plan de movilidad que entró en vigor el 16 de julio de este año, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, nos prometió que nadie perdería su puesto de trabajo», han denunciado.

Silvia Leyva, delegada del personal de Alhambra Bus, ha señalado que «la promesa no se llevó a cabo».

Con el nuevo plan, la línea C32 regresó pero no con los antiguos trabajadores. Según informa la delegada de personal, se han quitado autobuses de las otras dos líneas que llevan, las pertenecientes al barrio del Albaycin y a la Alhambra, para crear la C32: «Han vendido que se reforzaron los barrios turísticos con esta línea, pero solo han quitado servicios de las otras dos«.

¿Por qué se manifiestan? Con el nuevo plan de movilidad 12 trabajadores fueron despedidos. En febrero de este año se suprimieron los autobuses nocturnos que llevaban. «Se nos aplicó un ERE extintivo«, lamentan.

Desde junio del año pasado están haciendo paros. Reivindican las contrataciones precarias de los trabajadores. Al ser una subcontrata de Rober, «siempre son los más afectados», insisten. Piden una contratación digna y que no se les vete la entrada a la bolsa de trabajo de Rober. Antiguamente, cuando un trabajador quería trabajar en la empresa, primero pasaba por Alhambra Bus.

La concentración no está solicitada solo para este viernes, «al menos durante un mes estaremos aquí«, comenta Leyva. Hasta que no tengan por escrito lo que piden no se irán. A partir de hoy acamparán y estarán veinticuatro horas en la plaza del Carmen.