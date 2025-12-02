Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Toon Story, la nueva gira de la Film Symphony Orchestra llega a Granada el 14 de diciembre

La gira hará un recorrido por 30 ciudades y es un homenaje a las bandas sonoras de animación que han marcado a varias generaciones como El Rey León, Shrek, La Bella y la Bestia, Aladdín, Pocahontas, Monstruos S.A, Anastasia, o Tom y Jerry

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:05

Tras su triunfal estreno en Madrid (con doble concierto el 10 de octubre) 'Toon Story', la nueva gira de la Film Symphony Orchestra (FSO), llega ... el próximo 14 de diciembre a Granada. En concreto al Palacio de Congresos, a las 18:30 horas, en el que será el segundo concierto en Andalucía tras el ofrecido el pasado día 23 en Torremolinos. Su carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts, se siente feliz de la gran acogida que han tenido los primeros conciertos de la que es la apuesta más familiar de la FSO hasta el momento. «Estamos muy felices, con mucha energía e ilusionados Tenemos un público fiel que nos sigue en cada una de las propuestas que planteamos cada temporada». No en vano, la FSO no para de acumular éxitos desde el origen de la compañía en 2011.

