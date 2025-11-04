Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, entre los más ricos de España. J. M. Rodríguez

Tomás Olivo, dueño del Nevada y del Serrallo Plaza, en la lista de los más ricos de España

El empresario cuenta con un patrimonio de 4.600 millones en centros comerciales

C. L.

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:10

Forbes España ha publicado la nueva edición de la lista de 'Los 100 españoles más ricos', que aglutina las principales fortunas del país. En la ... lista aparece un empresario muy vinculado a Granada, Tomás Olivo, propietario del centro comercial Nevada Shopping y que recientemente ha adquirido también el Serrallo Plaza. Olivo cuenta con un patrimonio de 4.600 millones en centros comerciales

