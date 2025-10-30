Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

El propietario de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo, es una de las grandes fortunas de España. Su empresa gestiona una docena de centros comerciales ... en el territorio nacional y está inmersa en proyectos millonarios de expansión, el último un gran centro comercial en Valencia, llamado Infinity, que supone el mayor complejo comercial en desarrollo en Europa en estos momentos, con capacidad para más de 220 locales.

Pero más allá del ámbito de los centros comerciales, el empresario cuenta dentro de su patrimonio con emblemáticos edificios.

Pero más allá del ámbito de los centros comerciales, el empresario cuenta dentro de su patrimonio con emblemáticos edificios.

En el año 2017 adquirió el conocido edificio de Cortefiel en la esquina de Reyes Católicos con Gran Vía, hasta entonces propiedad de BMN. La operación que publicó entonces en exclusiva IDEAL, ascendió a 29 millones de euros por la compra del inmueble de principios del siglo XX que alberga en sus oficinas la sede de General de Galerías Comerciales. Ya entonces se especulaba con la compra del Serrallo, que el empresario descartaba en aquellos momentos, según recogía la información de IDEAL.

En 2023 se hizo público el inicio de los trámites para la promoción de un nuevo alojamiento hotelero de máxima categoría en el emblemático edificio que albergó el antiguo Hotel Colón. La renovación del edificio y su reapertura como hotel es una de las operaciones inmobiliarias de mayores dimensiones de la ciudad y que más expectación está generando en el sector turístico. Solo en presupuesto, según informaron a IDEAL los responsables del proyecto arquitectónico en ese momento, la propuesta supera los 10 millones de euros.