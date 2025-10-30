Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tomás Olivo, en una imagen de archivo. Ideal

Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada

General de Galerías Comerciales inició el procedimiento para promover un hotel en el antiguo edificio de Colón

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:28

El propietario de General de Galerías Comerciales, Tomás Olivo, es una de las grandes fortunas de España. Su empresa gestiona una docena de centros comerciales ... en el territorio nacional y está inmersa en proyectos millonarios de expansión, el último un gran centro comercial en Valencia, llamado Infinity, que supone el mayor complejo comercial en desarrollo en Europa en estos momentos, con capacidad para más de 220 locales.

