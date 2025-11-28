Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gastrohistorias

¿Por qué tomamos las uvas en Nochevieja desde 1892?

La tradición de las doce uvas comenzó entre la burguesía madrileña y rápidamente fue copiada por el pueblo llano

Ana Vega Pérez de Arlucea

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Por favor se lo pido, no vuelvan a repetir el camelo de que tomamos doce uvas en Nochevieja a raíz de no sé qué excedente ... de producción que tal y que cual. Ese mito está tan trasnochado y superado que no debería salir jamás en ninguna conversación, y menos en medios de comunicación informativos. Pero nunca viene mal repetir verdades como puños.

