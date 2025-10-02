Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña contra el cáncer de mama que nace en Granada

En la provincia, 678 personas fueron diagnosticas en 2024

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:16

Comenta

La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este jueves en su sede de Granada su nueva campaña con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que cada año tiene lugar el 19 de octubre. En esta ocasión, bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', pone el foco en lo que significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

Durante la presentación, dos pacientes han compartido su proceso oncológico y cómo lo han vivido. Asimismo, han intervenido un familiar, una psicóloga y una trabajadora social. Mediante sus testimonios, se han abordado los principales retos tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral en pleno tratamiento y también después.

Cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano, esta nueva campaña «recoge en pocas palabras lo que muchas sienten: que su entono no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad».

Tantas realidades como pacientes

«Aterradas frente al diagnóstico de la enfermedad», «frenadas o expulsadas del mundo laboral» o «sin deseo sexual» son algunas de las realidades que han trasladado las pacientes acerca del cáncer de mama. Una patología que en 2024 alcanzó a casi 36.000 personas en toda España, 678 de ellas de la provincia de Granada.

La Asociación Española Contra el Cáncer pone a disposición de todas ellas los servicios gratuitos de psicología, trabajo social, fisioterapia, prevención, voluntariado, atención sanitaria y nutrición. Los profesionales están formados para dar respuesta a las distintas necesidades que puedan presentar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  2. 2

    El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
  3. 3 La primera jornada de la zona de bajas emisiones transcurre sin incidentes ni retenciones importantes
  4. 4 Cambio histórico en la Semana Santa de Granada: el Cristo de la Misericordia original saldrá cada Jueves Santo
  5. 5 Rescata una colmena con unas 100.000 abejas en un edificio de Granada
  6. 6 La Junta saca a subasta cuatro parcelas y dos edificios en Granada
  7. 7 Así será la intervención integral que transformará el corazón del Realejo
  8. 8

    El informe de Cervantes descarta el vial por seguridad y aclara el protocolo de retirada del amianto
  9. 9 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  10. 10

    Diputación abre la puerta a que se borre el nombre de Jaén del aeropuerto de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña contra el cáncer de mama que nace en Granada

&#039;Nos lo tomamos a pecho&#039;, la nueva campaña contra el cáncer de mama que nace en Granada