'Nos lo tomamos a pecho', la nueva campaña contra el cáncer de mama que nace en Granada En la provincia, 678 personas fueron diagnosticas en 2024

Sara Bárcena Hernández Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 15:16

La Asociación Española Contra el Cáncer ha presentado este jueves en su sede de Granada su nueva campaña con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que cada año tiene lugar el 19 de octubre. En esta ocasión, bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', pone el foco en lo que significa vivir con cáncer de mama más allá del diagnóstico y el tratamiento.

Durante la presentación, dos pacientes han compartido su proceso oncológico y cómo lo han vivido. Asimismo, han intervenido un familiar, una psicóloga y una trabajadora social. Mediante sus testimonios, se han abordado los principales retos tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral en pleno tratamiento y también después.

Cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama y su entorno más cercano, esta nueva campaña «recoge en pocas palabras lo que muchas sienten: que su entono no las entiende, que los médicos minimizan el impacto y que las campañas mediáticas simplifican lo que supone convivir y sobrevivir a la enfermedad».

Tantas realidades como pacientes

«Aterradas frente al diagnóstico de la enfermedad», «frenadas o expulsadas del mundo laboral» o «sin deseo sexual» son algunas de las realidades que han trasladado las pacientes acerca del cáncer de mama. Una patología que en 2024 alcanzó a casi 36.000 personas en toda España, 678 de ellas de la provincia de Granada.

La Asociación Española Contra el Cáncer pone a disposición de todas ellas los servicios gratuitos de psicología, trabajo social, fisioterapia, prevención, voluntariado, atención sanitaria y nutrición. Los profesionales están formados para dar respuesta a las distintas necesidades que puedan presentar.