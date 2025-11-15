Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada a la Peña La Platería. Ideal
Crónicas granadinas

Se prohíbe el cante

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:40

Comenta

Mis ojos de niño no acertaban a comprender por qué, en muchos bares del Albayzín y Granada, había un cartel que rezaba así: «Se prohíbe ... el cante». Sobre todo, cuando en mi casa el cante era venerado y valorado como todo un arte, incluso mi padre se atrevía en sus momentos de alegría y trabajo a practicarlo, haciendo mención a los artistas que más le llegaban al alma. Recuerdo su admiración por 'El Sevillano', al que consideraba como el mejor «fandanguillero» de la época, o con qué ilusión me hablaba de, 'Juanillo el Gitano', al que le reconocía unos conocimientos de los cantes principales más que loables, y una manera de ejecutarlos de forma sobresaliente en su barrio del Sacromonte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  4. 4

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  5. 5 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  6. 6

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  7. 7 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  8. 8

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  9. 9 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Se prohíbe el cante

Se prohíbe el cante