Tras la corrida, 'Manili' y el poeta Pepe Heredia charlan en la plaza de Granada. Juan Ferreras
Crónicas granadinas

Poesía y toros

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Cronista Oficial de la Ciudad de Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:20

Durante la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado, la Universidad de Granada tuvo la suerte de tener como vicerrector de Extensión Universitaria ... al poeta y ensayista Juan José Ruiz-Rico López-Lendines, una de esas personas que no deberían morirse nunca, y menos aún, tan jóvenes. Durante su mandato, la Universidad granadina se abrió de par en par a otras actividades artísticas que, hasta entonces, no habían estado dignamente representadas en su seno. Hablo por ejemplo de la creación –desde su cargo– de la Cátedra de Flamencología otorgada a nuestra genial bailaora, María Guardia 'Mariquilla', del mantenimiento del Seminario de Estudios Flamencos, a cargo del catedrático y poeta gitano, Pepe Heredia, o del primer ciclo sobre la Tauromaquia –hasta entonces sin precedente en ninguna otra universidad– a cargo de mi compañero y amigo, el matador de toros Juan Ramón Romero, actual responsable de la información taurina en Canal Sur Radio.

