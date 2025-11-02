Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro de Bazán. Ideal
Crónicas granadinas

Murió invicto

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Cronista oficial de la Ciudad de Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:40

Grandes fastos se nos avecinan el próximo año, cuando celebremos los quinientos años del nacimiento de un granadino ilustre que, habiendo nacido ahora, lo hubiera ... hecho en la esquina de la Plaza de Isabel la Católica con Reyes Católicos, donde se encontraba el viejo convento de Santi Espíritu. Murió en Lisboa como señor de los mares sin haber sido nunca vencido. Esto es algo nada corriente si tenemos en cuenta la época en que le tocó vivir: defender una España muy dimensionada, con múltiples territorios que administrar, constantemente asediados por otras potencias, a veces disfrazadas de piratas, corsarios y bucaneros.

