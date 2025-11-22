Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manuel de Falla, en una de las pocas fotos que tiene riendo
Crónicas granadinas

Feliz cumpleaños, maestro

Tito Ortiz

Tito Ortiz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

No todos los días se cumplen 149 años. Lo bueno de haber sido un artista universal es que nunca mueres por muchos años que pasen ... desde tú nacimiento, si la obra que creaste perdura en el tiempo para honor y gloria de tu nombre y, además, sirve de base y referente para otros creadores, sin olvidar a los cientos de miles que esas partituras hacen felices con el solo hecho de poder escucharlas y admirarlas. Y eso es lo que ocurre con el maestro Falla, su obra y trascendencia, que sigue sirviendo de inspiración para tantos otros creadores, soportando con total vigencia el duro paso del tiempo, como si hubiera sido creada en estos días, algo solo al alcance de un genio de su tiempo que supo adelantarse al futuro hasta el punto de lograr absoluta vigencia en la actualidad. Su inacabada 'Atlántida' así lo atestigua, en la versión que nos ha llegado post mortem de su alumno preferido, Ernesto Halffter.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Feliz cumpleaños, maestro

Feliz cumpleaños, maestro