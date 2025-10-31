«¿Tira a ráfaga?», así se ideó el atentado contra Vidal-Quadras en Pinos Puente

Poco antes de las cuatro de la madrugada del 9 de noviembre de 2023, Mehrez Ayari, un presunto asesino a sueldo de 38 años y ... nacionalidad francesa, partió desde Pinos Puente con el encargo de liquidar en Madrid al exdirigente político Alejo Vidal-Quadras. A la una y media de la tarde de ese mismo día, el sospechoso disparó un tiro en la cara al fundador de Vox en el barrio de Salamanca. Pese a la gravedad de las heridas que sufrió, Vidal-Quadras sobrevivió.

El supuesto sicario pasó por Pinos Puente antes de desplazarse a la capital de España para encontrarse con una mujer y un vecino de la localidad granadina. La reunión duró solo once minutos. Pero no fue la única que hubo en el municipio pinero. De hecho, las pesquisas de las fuerzas de seguridad tienen evidencias de que Pinos Puente fue clave en la preparación del atentado contra Vidal-Quadras, una información que ya adelantó IDEAL y que ahora se ha visto refrendada por un autor de la Audiencia Nacional, que es el tribunal central encargado luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. « A lo largo de la cronología de hechos, es continua la presencia de los investigados en (...)Pinos Puente, y no sólo eso, sino que cada vez que algún investigado ha realizado algún viaje importante, pasan por ese punto», remarca el escrito judicial.

«Peligro inminente»

La resolución responde a la petición de libertad formulada por el vecino de Pinos Puente que está preso por, supuestamente, haber facilitado el arma y la munición a Ayari para que perpetrase el ataque contra Vidal-Quadras. El imputado alegó en su recurso que fue engañado por los verdaderos organizadores del crimen y que desconocía que el objetivo fuera el asesinato de Vidal-Quadras. «La explicación que ofrece es que, lejos de ser una de las 'mentes pensantes' del hecho delictivo investigado, es que se vio involucrado como resultado de un malentendido y, fundamentalmente, del engaño realizado por parte de un amigo cercano, lo que le ha hecho quedar, de manera coloquial a entender de esta parte como 'el intermediario del intermediario'. Admite que recibió una llamada de auxilio de dicha persona (Ayari) en la que éste le relató una situación urgente y de peligro inminente, solicitándole un arma de fuego para protegerse. Fue precisamente debido a la relación de amistad y confianza mutua, el motivo por el que actuó y por ello considera que su intervención se produjo a causa de un engaño deliberado y en un contexto de aparente necesidad de protección personal, que actuó de buena fe y sin conocimiento del verdadero propósito que se ocultaba tras dicha solicitud».

«¿Cuántos cargadores tiene?»

La Audiencia Nacional ha rechazado ahora los argumentos defensivos del encausado, que fue detenido en su casa de Pinos Puente el pasado 19 de noviembre de 2024, recuerda todas los indicios que le señalan. «Participa en las gestiones necesarias para proveer (al sicario) de alojamiento y el arma a con la que cometer el atentado. Albergaba en su teléfono móvil imágenes de diferentes armas cortas envueltas en papel film, siendo estas armas de la marca Walther, de calibre 9x19mm», que, recuerda el tribunal, fue el mismo que se utilizó para tirotear a Vidal-Quadras.

Además, el auto recuerda que las fuerzas de seguridad dieron con «chats en los cuales negocia la venta de armas, en los cuales además de adjuntar imágenes de armas, le preguntan incluso: '¿Tira a ráfaga? ¿Cuántos cargadores tiene?'», desvela la resolución judicial que rechaza la excarcelación del imputado.