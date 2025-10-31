Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vidal-Quadras, a su llegada a la Audiencia Nacional para prestar testimonio sobre el ataque que sufrió en Madrid. Europa Press

«¿Tira a ráfaga?», así se ideó el atentado contra Vidal-Quadras en Pinos Puente

El vecino de la localidad granadina que está preso por facilitar el arma al pistolero que apretó el gatillo pide que lo liberen porque asegura que fue engañado

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:30

Poco antes de las cuatro de la madrugada del 9 de noviembre de 2023, Mehrez Ayari, un presunto asesino a sueldo de 38 años y ... nacionalidad francesa, partió desde Pinos Puente con el encargo de liquidar en Madrid al exdirigente político Alejo Vidal-Quadras. A la una y media de la tarde de ese mismo día, el sospechoso disparó un tiro en la cara al fundador de Vox en el barrio de Salamanca. Pese a la gravedad de las heridas que sufrió, Vidal-Quadras sobrevivió.

