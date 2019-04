En tus tiendas bed's Granada te ofrecemos el mejor descanso.

Ha llegado la primavera! y a casi un 42% de españoles les afecta, todos los años, este cambio de estación. La falta de energía, la pérdida del apetito o los problemas para conciliar el sueño son algunos de los síntomas que produce la llamada astenia primaveral y que principalmente aparecen en mujeres entre 20 y 50 años.

¿Qué es la astenia primaveral?

No te preocupes, no es una enfermedad, sino un síntoma. Astenia es un término usado en el ámbito de la medicina para referirse al cansancio. Puede ser causado por varios motivos pero, en este caso concreto, coincide con el paso estacional de invierno a primavera.

¿Podemos conocer las causas de la astenia primaveral?

Sí. Los cambios atmosféricos, la subida de las temperaturas, el aumento de horas de sol al día y el descenso de horas de sueño provocan que nuestros ritmos circadianos varíen. Para regular este factor, muy importante en nuestro día a día, el cuerpo humano segrega determinadas hormonas que afectan directamente a nuestro estado de ánimo y energía.

¿Cómo recuperarnos de la astenia primaveral?

Este tipo de astenia puede prolongarse entre dos y tres semanas, dependiendo de cada persona. Sin embargo, para acabar con sus síntomas cuanto antes, te recomendamos que incorpores pequeños cambios a tu vida diaria:

•La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) indica que la alimentación es un punto clave para combatir este tipo de problemas. Además de una dieta equilibrada basada en alimentos vegetales ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes, es aconsejable reforzar tus defensas con preparados de jalea real, ya que contiene una gran concentración de nutrientes.

•Para regular las endorfinas que produce tu cuerpo es interesante hacer ejercicio, aunque siempre de forma moderada y deteniendo la actividad al menos dos horas antes de dormir, así como realizar actividades que animen y motiven, con el objetivo de mejorar tu estado anímico.

•Por último, pero no por ello menos importante, intenta llevar un ritmo de vida ordenado respetando los tiempos de descanso. Aprovecha después de comer para relajarte y, sobre todo, establece un horario de sueño nocturno en el que todos los días vayas a dormir a la misma hora. Para reponer fuerzas, duerme al menos 8 horas diarias.

Si buscas un sueño reparador y quieres cambiar tu equipo de descanso, puedes visitarnos en nuestras tiendas bed's Granada, en donde podrás encontrar colchones, bases, somieres, almohadas y complementos de máxima calidad y disfrutar sólo de las primeras marcas del mercado como Pikolin, Bultex, Lattoflex Air, Epeda, Velfont, Bassols.……siendo muchos de los productos, exclusivos para bed's.

Tener o no astenia primaveral no es algo que dependa de nosotros mismos, pero podemos minimizar sus efectos siguiendo estos pasos sencillos al alcance de todos. Muévete, come sano, duerme bien y haz que el dicho popular «La primavera la sangre altera» sea un hecho.