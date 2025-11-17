La tienda que trae a Granada «todas las chuches de TikTok»

Un mundo mágico y especial para los amantes de las chucherías y los aperitivos. Eso es lo que desde hace una semana ofrece Kiwooland, una ... tienda ubicada en el número 6 de la calle Brasil de Peligros que ya es tendencia en la ciudad gracias a traer las golosinas y patatas más virales de TikTok a Granada, con productos que vienen directamente de Reino Unido, Turquía y Letonia, entre otros países.

«Siempre he tenido claro que quería montar mi propio negocio y me llamaba la atención la idea de montar mi propia tienda de chuches», cuenta a IDEAL Aitor Armenteros, propietario de Kiwooland, que reconoce que su objetivo era el de ofrecer «un lugar único para los niños y no tan niños», porque sus productos son algo que gusta «a todo el mundo» y no solo a los pequeños de la casa.

Según explica, Kiwooland es un lugar impactante: «Somos una tienda muy colorida, de las que llaman la atención. Los clientes que hemos tenido esta semana se han quedado alucinados». Asegura que tienen «todas las chuches de TikTok» y las que están de moda en redes sociales.

«Contamos con más de 120 referencias de gominolas, más de 110 de snacks y casi un centenar de chocolatinas» Aitor Armenteros Propietario de Kiwooland

Por ejemplo, lo más vendido esta semana son unas patatas fritas de Letonia llamadas 'Long Chips', que son tendencia en redes sociales y que están disponibles en multitud de sabores, de kebab a cangrejo.«Contamos con más de 120 referencias de gominolas, más de 110 de snacks y casi un centenar de chocolatinas». Y a todo eso suman productos de papelería, perfumería y regalos.

Desde su apertura no paran de promocionarse a través de redes sociales. De hecho, ya han realizado sorteos especiales y muy pronto pondrán en marcha otros nuevos de cara a Navidad. «La verdad es que la aceptación está siendo increíble, ha venido más gente de la que esperábamos. Parece que la tienda gusta y que se está corriendo la voz, estoy muy contento», reconoce.

De cara al futuro, Aitor confiesa que su primer objetivo es consolidar su negocio y conseguir que se haga un nombre para que se les reconozca con facilidad. «Poco a poco traeremos más variedad de productos y más cosas de fuera. Que la gente pueda encontrar cosas diferentes y que podamos seguir creciendo. Ojalá la tienda se me termine quedando chica», finaliza.