Fachada de Kiwooland, una nueva tienda de chucherías ubicada en Peligros. Ideal

La tienda que trae a Granada «todas las chuches de TikTok»

Kiwooland abrió sus puertas hace una semana en Peligros y ya cuenta con más de 120 referencias de gominolas y más de 110 de snacks

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Un mundo mágico y especial para los amantes de las chucherías y los aperitivos. Eso es lo que desde hace una semana ofrece Kiwooland, una ... tienda ubicada en el número 6 de la calle Brasil de Peligros que ya es tendencia en la ciudad gracias a traer las golosinas y patatas más virales de TikTok a Granada, con productos que vienen directamente de Reino Unido, Turquía y Letonia, entre otros países.

