La tienda de «toda Granada» se traspasa: fin a los 44 años de 'Qué pan María Angustias'

Todo el que pasa por la puerta entra un momento. Por si fuese la última vez. Por si es la última barra de pan que compran, las últimas gominolas o el último bocadillo. Por si mañana salen de casa y ´Qué pan María Angustias' ya ha cerrado. Por si es el último abrazo, el último beso o el último «hasta mañana». Por si María Angustias se va y no los vuelve a atender más. Porque después de 44 años en la calle Pedro Antonio, todos sus clientes han comenzado con la -no deseada- cuenta atrás. Su jubilación ha llegado.

«¡Qué no digáis más esa palabra! ¡Qué último bollo ni tonterías!», grita María Angustias García, dueña de la tienda. «Bueno pues el penúltimo…», responde cabizbajo uno de sus clientes mientras la mira sonriendo. Recibe a cada uno de ellos con un agrado que sale del alma, de esos que es imposible fingir. De los que te cambia el día y te provoca una sensación de alivio. Una amabilidad que hace querer volver, o más bien, no querer salir de allí.

El pasillo, con una profundidad de unos tres metros y la anchura justa para que quepa la cesta de la compra, se convierte en un trasiego de personas intentando hacerse hueco a todas las horas del día. Ninguno quiere esperar fuera y, mientras unos compran, otros eligen entre toda la variedad. Palmeras, helados, frutos secos, huevos, pan de todos los estilos, bocadillos, bebidas y gominolas. Ancianos, jóvenes y niños. Todos pasan, todos compran y todos la conocen. Mira por el escaparate hacia la puerta y se echa las manos a la cabeza.

Sus clientes, convertidos en amigos, le han organizado un homenaje para su despedida y, mientras recorre el pasillo hacia la puerta de salida, sus ojos azules se van cristalizando esperando un abrazo que los consuele. Y lo hacen. La abrazan con fuerza, como si quisieran quedársela para siempre y que nunca se fuese de allí. «Yo tenía con ella un consuelo… Como si fuésemos familia», dice Marina, otra de sus clientas, con mucha tristeza. Ella tiene problemas de visión y María Angustias siempre le ayudó. Para llevarla a la farmacia, para subirle la compra o para cualquier cosa que necesitara. Siempre estaba y, ahora, dejará de hacerlo.

Cuando su marido, en 1981, le dijo que iban a traspasar un local en Pedro Antonio, no lo dudó. Trabajaba limpiando pescaderías y casas, y, aunque era «una niña», decidió «tirar para adelante». La limpió, le hizo pequeñas reformas y le cambió el nombre. «La llamé 'Frutos secos María Angustias'», explica. Los años pasaban y adaptarse a los cambios era primordial para sobrevivir. Es por eso que decidió crear una web y ponerle un nombre más llamativo. De ahí nació 'Qué pan María Angustias'. Un nombre que describe a la perfección la esencia del local.

Durante la pandemia, María Angustias era -y sigue siendo- «la alegría del barrio». Salía a la puerta a bailar acompañada de los dueños de los locales colindantes y animaba a todo el vecindario. Como en todos los barrios, ella también dio de qué hablar. Sus amigos comentan en la puerta aquella vez que se juntó con diez patrullas de la policía local en su puerta. «¿Qué habrá hecho?», se preguntaron. «Está loca», pero, ¿era para tanto?. Fue la comidilla del barrio, hasta que descubrieron lo que estaba tramando. ¡Les estaba haciendo bocadillos!

Todo quedó en una anécdota graciosa que hoy recuerdan con cariño, pero llegaron a pesar que le iban a cerrar la tienda. No les hizo ninguna gracia, pero hoy, de otra forma, se hace realidad. «Tengo que deciros una cosa que no os va a gustar», fue anunciando poco a poco a cada cliente. Algunos, no se lo tomaron nada bien y otros, entendieron la circunstancia. «Se lo merece. Se merece parar, descansar y disfrutar de su familia», comenta una clienta orgullosa.

«María Angustias, sal», le dicen desde la puerta. Allí, una clienta le entrega un regalo -no es el primero que recibe-. «Mira, me ha dado un anillo que es suyo, que está sin estrenar y que quiere que tenga yo», explica la dueña del local. «Han sido muchos años», dice otra de ellas mientras sale llorando. «¡No llores, prenda! ¡Qué voy a venir a verte, primor!», grita María Angustias. «Ahora vas a recoger el cariño que tú has dado a tus clientes todos estos años. Así que siéntete tranquila y orgullosa. La tranquilidad no tiene precio», le escribe uno de sus hijos por mensaje. Después de más de cuatro décadas, le toca disfrutar de todo lo que no pudo y del tiempo que dedicó a este barrio. Un barrio que está dispuesto a despedirla a lo grande. Como ella merece.