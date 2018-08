«Teníamos tiempo para disfrutar en la playa, pero durante las vacaciones aprendí a trabajar»

El primer recuerdo de verano de Ángeles Orantes-Zurita (Granada, 1968) es en la playa de Torrenueva. La directora general de Industrias Cárnicas Zurita contaba apenas cuatro años cuando sus padres, bajo recomendación médica, alquilaron un piso para que uno de sus hermanos mayores, que padecía problemas respiratorios, se recuperara. Sus padres trabajaban de sol a sol en la fábrica y en la carnicería, y decidieron enviarlos un mes para que, al menos, sus tres hijos pudieran disfrutar de las vacaciones con su abuela. «Quizás no es el mejor verano que recuerdo, pero sí fue la primera noción de lo que era estar de vacaciones con mis hermanos en la playa», narra con cierta nostalgia Ángeles.

En casa de los Orantes-Zurita, los veranos estaban ligados a la empresa familiar, en la que todos arrimaban el hombro. Su infancia, en la década de los setenta, coincidió con «tiempos más difíciles»: «Mis padres estaban levantando el negocio, echaban muchas horas y nos apretábamos el cinturón», explica. El inicio del verano lo marcó 'Eva María se fue', canción que bailó en la fiesta de fin de curso de la compañía de María: «Las monjas nos hicieron vestir con bañador estilo años 50 y gorra. ¡Qué tiempos!» Desde entonces así suenan las vacaciones que recuerda.

No había temporada estival que no llevase el nombre de su abuela materna. Ella cuidaba a los tres hermanos en la urbanización de nueva creación 'Las Torres' en la antigua carretera de Málaga. Las hojas del calendario pasaban en el descampado de su edificio. Ángeles jugaba con su pandilla de amigos «a la rayuela, al quema y con la bicicleta BH blanca que me regalaron los reyes». «También saltábamos a la comba, teníamos la goma, la lima y una camioneta abandonada en la que nos subíamos a bailar y cantar». «Solo subía a casa para comer y cenar», ríe al hacer memoria. «Los niños de hoy en día no saben que es eso. Una pena, las cosas han cambiado y creo que en parte se debe a que nosotros, los padres, nos hemos vuelto mucho más protectores. Nuestros hijos tienen que saber aburrirse y aprender a usar la creatividad y el ingenio que nos daba la calle», manifiesta.

Conforme crecía, el negocio familiar despegó. Su padre compró en los ochenta un piso en Almuñécar, donde pasó los veranos de su juventud Pero en el estío sus hermanos ayudaban en la fábrica «y yo en la tienda de mi madre en San Jerónimo, 15, una carnicería, nuestro orígenes. Allí fui aprendiendo el oficio», evoca . Las cuatro paredes del local sirvieron para moldear a Ángeles, a cargo de la compañía desde hace tres décadas. Bajo su mando, la empresa ha crecido y ahora, además de la tradicional Industria Cárnicas Zurita de despiece y secado de jamón y fabricación de embutidos; están en plena expansión nacional de la cadena de tabernas y restaurantes La Cueva de 1900.

Recorrer Europa

«Siempre he sido una gran viajera, aunque las responsabilidades me lo impiden y viajo menos de lo que me gustaría». Entre cuatrimestre y cuatrimestre, Ángeles descubría el viejo continente «en 15 días». Dos semanas de descanso en las que no se dejaba ni un hueco por explorar, después seguía trabajando. Un imperio no se construye de la nada.

Romper con la rutina es tarea fácil para ella: «Tengo un gran 'desconectar' que son mis hijos de 13, 9 y 7 años. Salgo de la realidad del trabajo rápido». En sus días de descanso le gusta «hacer cosas sencillas» como salir a comer con los amigos, hablar, leer e ir al cine. «Tenemos poco tiempo y las cosas más simples son las que nos hacen feliz», aclara.

Adicta confesa a Netflix. «Este verano he descubierto la plataforma y puedo ver lo que quiera sin estar atada por el horario. Había abandonado el cine en casa, pero las series entretienen y son fáciles de ver. Llegas a casa y te permite relajarte», añade. Sale de los dramas particulares de su oficina para meterse en otros, y es que Ángeles está «enganchada a Suits», una producción sobre un bufete de abogados de Manhattan. También devora los libros y para este verano recomienda a los lectores algunos títulos, entre ellos destaca 'Nieve en Tánger'. Si tiene que elegir entre playa o montaña, prefiere la ciudad. Estar dos días en la arena «le inquieta». Necesita «moverse y conocer sitios nuevos», más que quedarse «anclada». Su destino ideal es el norte de España. El año pasado recorrió el Pirineos aragonés en autocaravana con sus hijos, pero vive enamorada de Galicia y Asturias: «Siempre descubres algo nuevo». Desea volver pronto en vacaciones y, hasta entonces, seguirá «trabajando duro».