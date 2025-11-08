The Mystery Man vuelve a Granada, tras su itinerario por otras ciudades de España, México y Angola
Ayer tuvo lugar la inauguración de la Ostensión The Mystery Man tendrá lugar en el Tesoro de la Virgen de las Angustias de Granada
La empresa ÓptimaCultura y la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias presentan la ostensión The Mystery Man en el Tesoro de la Virgen ... de las Angustias.
The Mystery Man vuelve a Granada, tras su itinerario por otras ciudades de España, México y Angola. En esta ocasión la ostensión ha sido diseñada en un formato nuevo y más íntimo que nunca.
Esta muestra supone la despedida de España durante un largo periodo de tiempo, por tanto, supone una oportunidad única para vivir la experiencia. Su vocación internacional va a llevar a la exposición The Mystery Man hasta EE. UU. y Brasil.
La ostensión cuenta con la muestra de la obra Ecce Homo del artista Ricardo Flecha, el facsímil de la Sábana Santa de Turín y el cuerpo hiperrealista, una obra única.
La inauguración de la Ostensión The Mystery Man tuvo lugar ayer en el Tesoro de la Virgen de las Angustias de Granada con Antonio González, Hermano Mayor de la Virgen de las Angustias; Francisco Moya, CEO de ÓptimaCultura y Álvaro Blanco, artista y comisario.
El acto concluyó con una obra a cargo del violinista Pablo Martos.
