The Burger Cup aterriza en Granada del 8 al 13 de abril en la Plaza de Toros

Los amantes de las hamburguesas tienen una cita gastronómica inolvidable en Granada la próxima semana. The Burger Cup llega a nuestra ciudad para que algunas de las mejores hamburgueserías de todo el país muestren su buen hacer para poder alzarse con el título de mejor hamburguesa. Todos los asistentes podrán degustar las creaciones de cada establecimiento y votar por su favorita. La hamburguesa con más votos será coronada como la mejor de esta edición. Oferplan se suma a esta gran fiesta y lo hace por todo lo alto. Todos nuestros lectores y usuarios podrán adquirir en nuestras plataforma de planes un menú de venta exclusiva. En taquilla no existirá esta opción. No te pierdas esta oportunidad única.

La Plaza de Toros de Granada acogerá uno de los eventos gastronómicos más importantes del país. Del 8 de abril al 13 de abril se reunirán las mejores hamburgueserías para elegir la ganadora de España. Un encuentro donde Schuessler Burger, Ficus, The Vizvan, Smokie Madriz, Qlona, Briochef, Billybob, Naches y Origen Burgers ofrecerán su propia creación exclusiva, con carnes de primerísima calidad provenientes de las mejores ganaderías del país y marcas nacionales. Las opciones son para todos los paladares, habrá opciones para todos los gustos, incluyendo menús infantiles y alternativas sin gluten.

Además de las deliciosas hamburguesas, los asistentes podrán disfrutar de las siempre deseadas patatas fritas, el acompañamiento perfecto. Para los más golosos, BDP Donas ofrecerá una selección de donas con diversos toppings, convirtiendo el postre en una parte imprescindible de la experiencia gastronómica. Para votar la mejor burger cada consumidor podrá votar a través de un QR en el ticket, el precio de todas serán 12,50 euros y cada food truck tendrá una burger diferente. Además, en The Burger Cup tendrás una cuidada programación de conciertos en vivo, sesiones de DJ, actividades infantiles y talleres.

Horarios y entrada libre

La entrada es libre todos los días. El martes y el miércoles estará abierto de 18:00 a 23:30 horas. Desde el jueves hasta el domingo de 12:00 a 23:30 horas