Tezanos: «La ciudadanía hoy es activa y Twitter es parte de este fenómeno»

Cocinero antes que fraile, este mediodía en TAT Granada, ha quitado importancia a casi todo: a las encuestas y a sus resultados

Lo normal es que te pongan a parir porque metes la pata, porque te has equivocado. A José Félix Tezanos, militante socialistas desde el año 1973 y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2017, le acuchillaron en redes sociales y medios de comunicación por todo lo contrario. Acertó.

José Félix Tezanos clavó en la encuesta del CIS los resultados electorales de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. El sondeo preelectoral que el CIS publicó el pasado 9 de abril, en puertas del inicio de la campaña electoral, señalaba que el PSOE obtendría entre 123 y 138 escaños -logró 123- y el PP entre 66 y 76 escaños -sacó 66-.

Cocinero antes que fraile, este mediodía en TAT Granada, ha quitado importancia a casi todo: a las encuestas y a sus resultados. Y, sin embargo, nos ha explicado a todos que somos «unos privilegiados» por estar viviendo «la tercera gran revolución que ocurre en la historia de la Humanidad». Sí. Habla de internet, de las redes sociales y de su consecuencia la creación de una nueva sociedad que tiene que ser más abierta y que ya es más plural.

José Félix Tezanos ha sido presentado por José Antonio Rodríguez Salas, compañero en la ejecutiva federal del PSOE y en el equipo asesor de Pedro Sánchez desde cuando se postuló como candidato a secretario general del PSOE, con todas las ida y venidas, hasta llegar a ganarle las primarias a Susana Díaz, ganar la moción de censura a Mariano Rajoy para ser presidente del Gobierno y haber ganado las recientes elecciones generales.

Rodríguez Salas ha querido que la intervención de José Félix Tezanos permita descubrir «al verdadero Tezanos, que es una persona afable, cercana, que interpreta datos y que predice lo que está pasando. La gran persona que hay detrás de ese proceso».

Tezanos ha aceptado la invitación de Rodríguez Salas y ha empezado a entrecalar datos y porcentajes para tejer un hilo argumental que ha deleitado al público. Ha empezado por describir la fragillidad y diversidad de la actual sociedad. «En sociedades abiertas como las actuales, el 23% decide qué vota antes de la votación. Y este comportamiento no lo puede predecir una sociología científica». Como buen profesor universitario qué es, ha explicado que no se refiere al voto oculto, tan determinante durante las primeras décadas de la Democracia española. «Durante mucho tiempo, desde los años ochenta, los sociólogos predecíamos el voto oculto. Por ejemplo, la estimación de voto al PP no se correspondía con los resultados finales. Era un fenómeno».

Pero esta fiesta ha terminado. Simplemente, «ahora hay muchas personas que no han decidido por quién votar. No es voto oculto. Y una sociología que pretenda adivinar lo que ni siquiera los votantes saben es imposible. Pero es un reto cómo calibrar las tendencias. Cada vez menos personas tienen una intención fija de voto». Y más datos. «Hasta hace unos años, el 80-85% de los españoles decían que votaban al mismo partido- Era una tradición familiar, se votaba al mismo partido. O por tradición de clase, o por convicciones religiosas». Y la conclusión; «Hoy, todo esto se está difuminanado». «Surge ahora un nuevo tipo de sociedad, y Twitter es parte de esto».

Esta nueva sociedad que describe Tezanos tiene por característica principal «una ciudadanía activa». «Hasta hace poco los votantes se conformaban con votar cada tres o cuatro años. La opinión pública se manifestaba en protestas o en elecciones. Ahora la opinión pública se manifiesta continuamente y vemos que cada vez influye más. Twitter es opinión pública». Y continúa: «Hoy en día, además de un parlamento, millones de personas están continuamente opinando. Esto tiene su cara y su cruz, como todo. En este nuevo mundo que nace es información pero también tiene su riesgo».

Y recuerda entonces que «hemos sido (el CIS) objeto de linchamiento porque las encuestas dan aproximaciones a la verdad». Y resta méritos a este tipo de análisis porque «si el pronóstico del CIS fue tan exacto es por casualidad, lo fue pero podía no haber sido. Había un abanico, nos movemos en márgenes». De esta realidad razona respecto a los excesos que «hay que ver cuáles son los mecanismos de defensa en las sociedades actuales para compensar».

Y pone sobre el tapete el caso de Donald Trump: «Tenemos el ejemplo tremendo de un presidente de una gran potencia que a base de utilizar su Twitter logró tener votos suficientes, tres millones más, para ser presidente. No lo utilizaba para informar sino para desestabilizar. Es el nuevo poder y el valor latente de ese surgimiento de la nueva ciuadanía». De ahí que haya que que establecer contrapesos. Y, de nuevo, la conclusión: «Es ciudadanía activa y Twitter como parte de este fenómeno, que el ciudadano ya no se queda en casa».