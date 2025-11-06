Un testigo protegido y audios facilitados por los propios investigados

La causa judicial abierta desprende «abrumadores indicios» del presunto fraude en la convocatoria de las oposiciones. Los investigadores han contado con la colaboración de un ... testigo protegido que aportó 53 archivos digitales.

Además, fuentes judiciales contactadas por IDEAL destacan que la declaración de uno de los investigados y los análisis de Whatsapp han sido fundamentales para cercar a los que se habrían beneficiado supuestamente por la trama. Es más, han sido varios agentes investigados los que han aportado también grabaciones y dieron el paso de acudir a la UDEF para aportar archivos que señalan a sus compañeros. La trama policial tiene varias bifurcaciones en procesos paralelos pero que implican a los mismos agentes, entre ellos un subinspector investigado por malostratos a su expareja.

Por su parte Avilés, exjefe de la Policía Local, tiene calidad de investigado en una instrucción del mismo juzgado contra ocho policías por haber accedido presuntamente de forma injustificada al expediente de la expareja de este oficial. Por último, las autoridades judiciales también tuvieron conocimiento de la trama de supuestos amaños en las oposiciones a raíz de una querella presentada por representantes del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) y de la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España contra uno de sus antiguos integrantes por presunta apropiación indebida.