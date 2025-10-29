Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería

El seísmo se ha registrado a las 22:38

M. P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:56

Un terremoto de magniotud 4,2 en la escala de Ritcher se ha dejado sentir la noche de este miércoles en las provincias de Granada ... y Almería. El epicentro del seísmo se ha situado en el Mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad.

