Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
El seísmo se ha registrado a las 22:38
M. P.
Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:56
Un terremoto de magniotud 4,2 en la escala de Ritcher se ha dejado sentir la noche de este miércoles en las provincias de Granada ... y Almería. El epicentro del seísmo se ha situado en el Mar de Alborán, a 2 kilómetros de profundidad.
Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el movimiento sísmico se ha registrado exactamente a las 22:38 en la zona marítima identificada como Alborán Norte, que linda con las costas de Granada y Almería. Ha sido en las localidades de esos dos litorales donde el terremoto se ha sentido con más intensidad, aunque no hay constancia de que haya causado daños personales ni materiales.
