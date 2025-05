TENURAL: la nueva cosmética a base de Retinal

Sábado, 10 de mayo 2025, 00:05 Compartir

Ciencia limpia, belleza ética y con resultados visibles, así se define Tenural, una empresa que desde Granada está llegando a diferentes partes del globo con sus productos cosméticos. ¿El truco? La marca nos dice que trucos no hay, que no hay «varitas mágicas», pero sí un ingrediente estrella que hace que sus formulaciones sean muy valoradas, el Retinal.

«Tenural cuenta con 9 productos en el mercado para diferentes tipos de pieles, que van desde Sérums, hasta nasolabiales, pasando por cremas reafirmantes»

Están convencidos de que la belleza va más allá de lo superficial; se trata de cuidar y nutrir la piel de manera consciente y efectiva. Su misión es ofrecer productos que no solo potencien la apariencia, sino que trabajen profundamente para rejuvenecer y proteger la piel de manera sostenible.

Fundaron su marca con un objetivo claro: crear una línea de cosméticos centrada en el poder transformador del Retinal, uno de los activos más avanzados y efectivos en el cuidado de la piel. A diferencia de otros ingredientes, el retinal actúa de forma rápida y precisa para mejorar la textura, el tono y la firmeza, respetando la sensibilidad natural de la piel.

Calidad y ciencia en cada fórmula…

Cada producto que elaboran ha sido cuidadosamente formulado y probado, combinando Retinal con otros ingredientes naturales que ayudan a potenciar sus efectos y minimizar las irritaciones. Se comprometieron desde un primer momento a utilizar ingredientes de alta calidad y técnicas de formulación de vanguardia para ofrecer soluciones efectivas y seguras, aptas para todo tipo de piel.

Una de las mayores preocupaciones en lo que al cuidado de la piel respecta es el envejecimiento prematuro de la piel. Y aunque haya factores como el sol, el estrés oxidativo, la alimentación o factores genéticos que lo aceleren, los tratamientos antiedad de moda que utilizamos no siempre resultan ser eficaces. Esto sucede como consecuencia de que hay pieles que no toleran ciertos activos mientras que otras pieles, por sus características, requieren de activos más concentrados. Por ello, dar en el clavo no siempre es fácil… Pero Tenural lo ha conseguido.

¿Qué es realmente el Retinal?

Se trata de un componente esencial para el funcionamiento adecuado de la piel y se encuentra en alimentos como el hígado, el pescado y algunos productos lácteos. Aunque en la industria cosmética se utilice principalmente en productos antiedad y en productos enfocados a tratar múltiples afecciones cutáneas, el Retinal es más adecuado –frente al retinol– para cuidar las pieles sensibles y las pieles secas o deshidratadas.

«Actualmente venden sus productos a través de www.tenural.com y también vía Amazon, de cara a dar la máxima facilidad al cliente»

El capital de la empresa es 100% granadino, así como todos sus empleados, teniendo sus laboratorios en Albolote. Por tanto, con todas sus raíces firmes en Granada y la mirada puesta en el mundo, Tenural demuestra que la innovación científica y el compromiso ético pueden ir de la mano. Su fórmula del éxito no está solo en el Retinal, sino en la transparencia, el rigor y la pasión por una cosmética que cuida de verdad. Porque cuando la ciencia se pone al servicio de la piel, la belleza deja de ser un ideal para convertirse en una realidad visible.