Tensa espera en el conflicto laboral entre Ayuntamiento y Policía Local

El conflicto laboral entre el Ayuntamiento y la Policía Local se mantiene en la misma situación, según han confirmado a primera hora fuentes municipales a ... IDEAL. Las partes aún no han alcanzado un acuerdo que permita desbloquear el servicio durante los días de Semana Santa, que sigue estando en el aire. A la espera de lo que pueda suceder a lo largo de la jornada, el estado de ánimo general es de «crispación» creciente, como han detallado a este periódico.

Sobre la mesa sigue estando la advertencia municipal de obligar a los trabajadores a realizar los servicios por decreto si no hay voluntarios. Así lo trasladaron las áreas de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos a la plantilla en un comunicado remitido este miércoles. El escrito exponía las líneas rojas del equipo de gobierno, que reveló que no aceptará un retorno al modelo previo de voluntariedad en los fines de semana e insistió en plantear un incremento de la productividad que ahora reciben los agentes y un complemento extra para las jornadas de trabajo en citas especiales, como la propia Semana Santa o el Corpus.

Esta posición es diametralmente opuesta a la planteada por SIPLG, CSIF y SIPAN, que llevan meses denunciando el incumplimiento del acuerdo sellado la primavera pasado. Los representantes sindicales habían puesto sobre la mesa la propuesta aprobada por la asamblea el pasado 12 de marzo: el cumplimiento del acuerdo de reestructuración sellado la pasada primavera o, en el caso en que eso no fuese posible, el regreso al sistema previo de voluntariedad en los fines de semana para los agentes que no tienen el turno europeo. El comunicado de las concejalías no gustó ayer, como reconocieron los representantes a lo largo de la tarde a IDEAL. «No ayuda a resolver la situación», aseguraron.

Este jueves, la situación de bloqueo se mantiene y la advertencia del decreto sigue sobre la mesa, lo que está generando «tensión». En el aire está el servicio de unas jornadas que, como recordaron hosteleros y cofrades ayer, son «clave» para la ciudad.