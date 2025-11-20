Tendencias inmobiliarias 2025: qué buscan hoy los compradores y por qué

La forma en la que buscamos y elegimos vivienda ha cambiado radicalmente en los últimos años. La pandemia, el teletrabajo, la inflación, la digitalización del ... sector y la creciente preocupación por el bienestar han transformado las prioridades de miles de compradores en España.

Ya no se trata solo de metros cuadrados y ubicación: hoy entran en juego conceptos como eficiencia energética, espacio versátil, proximidad a servicios, calidad constructiva y conexión con la naturaleza. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué buscan realmente los compradores en 2025?

1. Más espacio, menos prisa: el fin del «piso pequeño en el centro»

Durante décadas, la vida urbana fue sinónimo de pisos compactos cerca del casco urbano.

Sin embargo, en 2025 observamos un desplazamiento claro hacia viviendas más amplias en municipios periféricos bien conectados.

Según datos recientes del sector, más del 60% de los compradores priorizan una vivienda con terraza, patio o zonas exteriores, algo que antes era considerado accesorio. Los espacios multiusos —como sótanos convertibles en despacho o gimnasio— han pasado de ser un extra a una demanda habitual.

2. El teletrabajo ha llegado para quedarse

Aunque no todos los sectores permiten trabajar desde casa, el teletrabajo parcial es ya una realidad para miles de personas. Esto ha provocado un cambio importante en el diseño de la vivienda: ahora se buscan habitaciones flexibles que puedan ser despacho, biblioteca o zona creativa.

La vivienda ya no es solo un lugar donde dormir: es también un espacio donde vivir, trabajar, descansar y socializar.

3. Sostenibilidad y ahorro: eficiencia energética como criterio de compra

Otra tendencia consolidada es la demanda de viviendas más eficientes:

● Mejor aislamiento

● Ventanas de alta calidad

● Sistemas de climatización eficientes

● Orientación estratégica para optimizar luz natural

● Materiales duraderos y sostenibles

La eficiencia ya no se percibe solo como un gesto responsable: también supone un ahorro económico real a medio plazo y una mayor revalorización futura.

4. Ubicaciones con calidad de vida, no solo metros

Municipios con servicios, buena comunicación, zonas verdes y ambiente tranquilo se han posicionado como los nuevos protagonistas del mercado inmobiliario.

El entorno importa: vistas, silencio, seguridad, movilidad y acceso rápido a supermercados, colegios y espacios naturales son factores cada vez más decisivos.

5. La vivienda como inversión a largo plazo

Con la subida constante del precio del alquiler, la vivienda vuelve a verse como un activo seguro. Muchos compradores actuales buscan una casa que reúna:

● Ubicación con potencial de revalorización

● Buena relación calidad-precio

● Construcción sólida y moderna

● Espacio suficiente para futuro

Un ejemplo de estas tendencias en Granada

En la provincia de Granada, proyectos residenciales como Residencial Serrallo en Gójar han captado la atención precisamente por alinearse con esta nueva forma de entender la vivienda.

Se trata de viviendas unifamiliares de obra nueva en Granada más de 250 m2, con terraza, patio, amplios dormitorios y un gran sótano multiusos —perfecto para teletrabajo u ocio—, en una zona tranquila con vistas a Sierra Nevada y todos los servicios cerca. Actualmente solo quedan 4 unidades disponibles desde 220.000 €, una cifra especialmente competitiva considerando tamaño, calidad constructiva y ubicación.

Hacia un nuevo modelo de hogar

Las tendencias inmobiliarias de 2025 apuntan hacia un cambio profundo: los compradores buscan ahora viviendas que mejoren su estilo de vida, no solo que lo contengan.

Espacio, luz, sostenibilidad, tranquilidad y versatilidad son los nuevos pilares del mercado residencial. Y quienes lo entiendan —promotores, arquitectos y compradores— estarán mejor preparados para la vivienda del futuro.

Porque la casa del mañana ya no es solo un lugar para vivir: es un lugar donde vivir mejor.