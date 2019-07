«Temí por mi madre pero mi farmacéutico nos cambió la vida»

Se podrían evitar 10.000 muertes en España con una correcta adherencia a los medicamentos IDEAL Martes, 2 julio 2019, 01:46

Uno de los mayores miedos de los familiares de personas mayores que deben seguir un tratamiento médico es el de la posibilidad de que surja cierto descontrol a la hora de tomar la medicación. Son numerosos los casos en los que muchos pacientes no recuerdan si han tomado o no la medicación, lo que provoca un gran peligro para su salud porque pueden duplicar la dosis o, directamente, no tomarla. Una situación difícil de resolver que deja de ser un problema gracias al Sistema Personalizado de Dosificación (SPD) que ofrecen más de 300 farmacias de Granada.

Es el caso de María, a la que un día su madre, mayor de 65 años y polimedicada, no contestaba al teléfono. Situación que, por desgracia, es habitual en muchos casos. En el de María, todo quedó en un susto. Su madre no sabía si había tomado su medicación para la tensión y, aunque ya había tomado la pastilla que le correspondía, ante la duda volvió a tomar de nuevo la medicación. No respondía a llamadas ni a los mensajes, lo que obligó a María a ir rápidamente a ver qué sucedía mientras se temía lo peor. Por suerte con una visita al hospital fue suficiente para que se recuperase de la intoxicación pero en otros casos no se cuenta con tanta fortuna.

Un estudio de la Unión Europea profundiza en este problema: unas 10.000 muertes podrían evitarse en España si los pacientes tomasen de forma correcta la medicación, algo que también supone un altísimo impacto negativo a nivel económico ya que se cifra en 10.500 millones de euros el coste de la no adherencia a los medicamentos solo en nuestro país. Estos datos dejan claro que se trata de un problema de gran magnitud, y es que, en concreto, más de la mitad de los pacientes mayores de 65 años polimedicados presentan dificultades de adherencia al tratamiento, como lo que le sucedía a la madre de María.

EL SISTEMA PERSONALIZADO DE DOSIFICACIÓN, LA MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE

La correcta adherencia al tratamiento médico no siempre es sencilla. Hay muchos pacientes que, por diversas circunstancias, no pueden desarrollarla en solitario y es una labor que frecuentemente recae en familiares y cuidadores, que a pesar de la implicación no están preparados para asumir una responsabilidad que requiere de formación y tiempo. Ante esta necesidad, el Colegio de Farmacéuticos de Granada ofrece el Sistema Personalizado de Dosificación, un servicio que pone punto final a este problema y con el que pretenden cambiar a mejor la vida de los granadinos.

Se trata de un servicio que puede solicitarse en farmacias acreditadas que ayuda al paciente a seguir su tratamiento, organizándole su medicación por días y tomas para un determinado periodo de tiempo. El servicio se desarrolla bajo la supervisión de un farmacéutico, bajo el protocolo de seguridad y calidad pertinente, que con el consentimiento de los pacientes y familiares, revisa el tratamiento en coordinación con su médico y prepara la medicación en un blíster con alvéolos en los que se introducen las dosificaciones de los medicamentos para cada toma diaria. Esto permite numerosas ventajas como un mejor control al paciente, mayor facilidad a la hora de cumplir con el tratamiento, una reducción de los errores en la toma de los medicamentos, y evita problemas de manipulación y conservación, así como posibles confusiones e intoxicaciones involuntarias.

DISPONIBLE EN MÁS DE 300 FARMACIAS EN GRANADA

Cualquier paciente que siga un tratamiento con varios medicamentos y necesite ayuda en la organización de sus tomas puede solicitar el servicio por un coste bastante asequible aunque está especialmente indicado para pacientes con pautas de medicación complejas, personas mayores que viven solas, pacientes que se olvidan de las tomas, pacientes crónicos polimedicados y pacientes que dependen de cuidadores o están en residencias de mayores.

Para solicitarlo únicamente hay que buscar el distintivo del Sistema Personalizado de Dosificación en la propia farmacia o consultar en la página web del Colegio de Farmacéuticos de Granada o en www.cacof.es para saber que establecimientos lo ofrecen. Existen más de 300 oficinas de farmacia en Granada que proporcionan este servicio y más de 700 farmacéuticos acreditados para llevarlo a cabo.

«Gracias a mi farmacéutico, que me ofreció el Sistema Personalizado de Dosificación tras el susto que nos llevamos, ha cambiado la vida de mi madre y la mía» asegura María, que desde que su madre es usuaria del SPD, vive mucho más tranquila y con la seguridad de que este tipo de situaciones no le volverán a suceder. Y como ella, cada vez más gente en Granada confía en su farmacéutico como su agente sanitario más próximo, lo que es un éxito para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, que este año celebra su 120 aniversario con la satisfacción que supone ofrecer un servicio más para ayudar a mejorar la vida de la sociedad granadina.