La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada

Los vehículos cada vez incorporan más dispositivos de seguridad valiéndose de la tecnología para mejorarlos. Muchos de los coches que hoy salen del concesionario llevan ... incorporadas cámaras que tienen muy distintos usos, desde ayudas al aparcamiento hasta generar imágenes constitutivas de una prueba en casa de infracción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) permite la utilización de la cámara dentro del coche siempre que cumpla con el Reglamento General de Circulación y el conductor no lleve ningún elemento en el parabrisas que impida la correcta visión de los demás elementos de la vía.

Según la DGT, se puede llevar una cámara en el coche, pero siempre que se coloque detrás del retrovisor o en otro lugar donde no afecte a la visibilidad (si no, la multa es de 80 euros) y no se manipule mientras está conduciendo, pues supondría una falta grave que conlleva multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet.

En este contexto, un vehículo con cámara incorporada grabó este lunes una temeraria maniobra en Granada. Concretamente, en la incorporación a la GR-30 desde el centro comercial Nevada de Armilla, en dirección Motril. Era por la tarde y varios turismos circulaban por el carril de aceleración para acceder a la autovía cuando un coche de color oscuro irrumpió, para su sorpresa, por el arcén a gran velocidad.

En las imágenes captadas por la cámara se puede observar cómo este conductor rebasa por la derecha a varios coches y se incorpora a la autovía a toda velocidad, dejando su rastro con una polvareda como testigo. Afortunadamente, no se produjo ningún accidente a pesar de esta temeraria conducción.