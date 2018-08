27 técnicos de Urbanismo darán salida a los 345 expedientes por resolver que acumula el Ayuntamiento de Granada Obras en un edificio granadino. / R. L. PÉREZ Los funcionarios solo percibirán compensación económica por los expedientes finalizados PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Lunes, 13 agosto 2018, 16:20

El Ayuntamiento de Granada destina 27 trabajadores -15 técnicos y 12 administrativos- para resolver los 345 expedientes de licencias urbanísticas pendientes de tramitación. La plantilla ampliará su jornada laboral por las tardes para eliminar el retraso y finalizar el ejercicio de 2018 sin expedientes en proceso de resolución. El coste derivado de que los funcionarios trabajen por las tardes asciende a 49.222,44 euros. De acuerdo con el área de economía y personal, el beneficio que plantea la medida por cada 14 solicitudes resueltas es del 4,5% del total de esos expedientes, lo que supondría unos ingresos que oscilan en torno a un millón cincuenta y siete mil euros. Además, los funcionarios solo percibirán compensación económica por los expedientes finalizados.

El Consistorio señala que la falta de personal es la principal causa de acumulación de expedientes y denuncia «la herencia del PP y el plan de ajustes que incumplió la formación» como los principales responsables de la reducción que ha sufrido el equipo técnico del área de Urbanismo en los últimos diez años. Las bajas que se han producido en la plantilla se deben en gran medida a la crisis económica y del sector de la construcción que redujeron los efectivos a la mitad. Así en 2007, el personal técnico contaba con un total de 20 trabajadores frente a los 9 empleados que componen la administración en la actualidad. El descenso más significativo se ha producido en el número de arquitectos. En el año 2007, el área disponía de 10 arquitectos, una década después sólo suma dos profesionales. Del mismo modo, el aumento de las demandas de ocupación, la dedicación de técnicos a la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de los barrios del Albayzín y Sacromonte y las bajas por enfermedad han acuciado el problema.

Sin embargo, la falta de personal no ha repercutido negativamente en el número de expedientes tramitados hasta la fecha. A pesar de tener más del doble de expedientes de obra en comparación con las etapas previas a la crisis económica y la mitad del personal contratado, los expedientes tramitados en 2017 suman en total 9.170, 4.179 más que en 2007. Sobre el total de las 345 licencias, unas 188 de las peticiones efectuadas afectan a la zona centro, frente las 132 realizadas en suelo no protegido y las 25 en suelo no urbanizable. Es decir, cerca del 54, 4%, el 38,26% y el 7,25% respectivamente. De las 345 licencias acumuladas, 135 son de obra mayor, 75 de ellas ubicadas en el Centro, la zona más afectada por planes especiales. Las 58 peticiones restantes se han efectuado en espacios de suelo no protegido y dos licencias en suelo no urbanizable a lo largo de la zona sur y norte de la ciudad. El Ayuntamiento reúne otras 65 licencias de obra menor, 44 en el centro, 9 en suelo no protegido y 12 en terreno no urbanizable respectivamente. Por otra parte, las solicitudes de permisos de parcelación suman 27 (4 en suelo no protegido y 19 en no urbanizable). Además de las licencias de parcelación, el área recoge 28 peticiones de licencias de primera ocupación, diez de ellas efectuadas en la zona centro, 11 en suelo no protegido y 7 en espacios no urbanizables. En relación a las solicitudes de primera ocupación sujetas al artículo 13 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía (RDUA) se han recogido 90 peticiones, 55 de ellas en el centro y 35 en espacios de suelo no protegido.

Con esta medida, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, afirma que el Ayuntamiento pretende «desactivar las críticas que los constructores hicieron en su momento. Ellos son plenamente conscientes de la situación y el plan de ajuste llevado a cabo». Además el edil ha manifestado que «el repunte de la actividad económica y la apertura al crédito está fomentando la actividad económica y que soliciten licencias en la ciudad».