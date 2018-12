El techo de cristal sigue impidiendo un liderazgo femenino real

La Unión General de Trabajadores de Andalucía, a través de la Secretaría de Igualdad y Juventud, presenta la definición, causas y soluciones necesarias para evitar el techo de cristal IDEAL Martes, 18 diciembre 2018, 22:03

«Una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que nos impide seguir avanzando», esa es la definición que Mabel Burín popularizó hace más de 20 años en el libro 'Una hipótesis de género: el techo de cristal en la carrera laboral'. Burín logró marcar en su obra de 1996 las pautas que impiden a la mujer alcanzar grandes posiciones jerárquicas en las compañías por cuestión de género.

La cita de Mabel reza que «su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar». El techo de cristal mantiene a las mujeres atrapadas en la base de la pirámide económica. La Secretaría de Igualdad y Juventud de la Unión General de Trabajadores de Andalucía señala que esta expresión, acuñada en Estados Unidos en 1986, define la escasa representatividad de mujeres en puestos de poder.

Las mujeres, históricamente, «se han enfrentado a la imposibilidad de alcanzar los niveles jerárquicos más altos a pesar de sus logros, méritos y de estar altamente cualificadas». La representatividad de mujeres en puestos políticos y económicos se tiende a justificar en una menor capacidad de estas para ser jefas o mandar, pese a tener una cualificación mayor de los hombres a la hora de llegar a los mismos puestos que ellos copan. Ya dentro de las altas esferas, sigue manteniéndose un menosprecio en el liderazgo de las mujeres, siendo cuestionadas a menudo. UGT marca que «no se le da la misma importancia a las aportaciones o propuestas hechas por ellas».

Según indica el sindicato, el modelo de ejercer el poder es masculino, marcado por la «disponibilidad de tiempo absoluta, los liderazgos jerárquicos fuertes y agresivos y espacios reservados para el género masculino a la hora de tomar decisiones importantes». Las mujeres, al llegar a un puesto de poder, ven cómo se plantea la maternidad como un conflicto en su desarrollo profesional, ante el cual, «o decide no ser madre o tener muy pocos hijos e hijas», señala. Este conflicto no lo tienen los hombres, que no tienen que plantearse el ser padres para seguir en las altas esferas, teniendo una mayor descendencia cuando copan puestos de responsabilidad.

UGT continúa marcando el perfil de la mujer en altos cargos, señalando que a hombres y mujeres no se les ofrece una educación en igualdad. La percepción de la propia valía es discriminatoria, determinada por una peor valoración para las mujeres que para los hombres. «La falta de referentes femeninos hace que las niñas no vean su futuro en determinados estudios y profesiones, o en determinados puestos», explica la Secretaría de Igualdad, «por eso son importantes las medidas o acciones positivas, las cuotas, ya que tienen un efecto multiplicador al romper el techo de cristal y crear referentes distintos para las generaciones futuras».

El informe presentado por la unión sindical marca la importancia de eliminar el techo de cristal para fomentar un liderazgo femenino que sea distinto al tipo de liderazgo actual, claramente masculinizado. El informe destaca que este futuro del liderazgo debe presentar «tiempos limitados y desconexión digital, una gestión efectiva de los tiempos donde se pueda conciliar con familia, espacios compartidos alejados de jerarquías y de perfil inclusivo; interés en el bienestar de las personas y de la coordinación de los equipos y, en definitiva, liderazgos en los que el talento de mujeres y hombres esté valorado por igual sin que importe el género del Currículum de los candidatos y de quienes se encuentran administrando las compañías.

Como conclusión de la problemática del techo de cristal, UGT marca que «mujeres y hombres debemos estar en todas las esferas de representación, puesto que las mujeres son la mitad de la población. Se trata de una cuestión de justicia y de desarrollo económico y social». UGT Andalucía negocia convenios y planes de igualdad con medidas que inciden en la eliminación del techo de cristal.