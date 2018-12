Los taxis de la ilusión recorren Granada Un grupo de mayores, a punto de iniciar su recorrido en taxi para ver el alumbrado navideño. / PEPE MARÍN 115 ancianos de varias residencias disfrutaron del alumbrado navideño en un paseo solidario organizado por la Gremial del Taxi PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Jueves, 27 diciembre 2018, 23:39

Sin poner en marcha el taxímetro, una caravana de taxis se detuvo ayer frente a las puertas de la residencia de las Hermanitas de los Pobres del Zaidín para que los mayores de la ciudad pudieran disfrutar de la Navidad. Minutos antes de que el reloj marcara las siete de la tarde, los ancianos esperaban ansiosos en fila a que llegara su turno de coger asiento.

Atusándose el pelo blanco con los dedos y enseñando su vestido a sus compañeras, María de 80 años de edad, celebraba, con los ojos vidriosos, la salida por la ciudad: «Hace mucho tiempo que no salgo por el Centro, desde que mi marido murió. No me voy a bajar del taxi, pero quería arreglarme. Es una ocasión especial», comentó.

Al igual que María, muchos de los residentes no habían abandonado los cuatro muros de las hermanitas desde hacía años y no recordaban el festival de luces navideño. Tampoco las hermanas, a las que su dedicación a los pacientes les deja poco tiempo.

Para mí el regalo es verlos a ellos así de ilusionados. Ayer, cuando les dijimos lo del paseo, se pusieron muy contentos. Llevan preguntando todo el día que a qué hora salían los taxis», revelaba la hermana Ana María. Sin embargo, sor Dolores, una anciana de la congregación, no se perdió la cita. La monja llevaba varios años sin salir de la casa y fue la primera en ponerse a la cola con su silla de ruedas.

Sin prisa

Uno a uno, los taxis acomodaron a sus pasajeros y tras el clic de los cinturones dio comienzo la carrera solidaria y sin prisa de la Gremial. 43 pasajeros en 10 taxis salieron de las Hermanitas y se congregaron en el cubo de la Caja Rural. A su vez, desde otros coches llegaron ancianos de otros centros de mayores. El gremio de taxis no se olvidó de los residentes del Sagrado Corazón y de Fray Leopoldo. De estas dos residencias, 75 ancianos participaron en el paseo para un total de 115.

Los mayores recorrieron la acera del Darro, Reyes Católicos, Gran Vía y Carrera de la Virgen. A través de los cristales, los conductores hicieron de cicerones y mostraron las calles iluminadas y los lugares más emblemáticos, así como las nuevas atracciones abiertas en el paseo del Violón. Dentro del taxi, Jaime, el conductor, y Encarnita Abril conversaban e intercambiaban pareceres sobre las transformaciones que ha experimentado la ciudad en los últimos años. Encarnación, de 78 años de edad, aún se acuerda de sus caminatas al colegio Cristo Rey y de los chupones de hielo que aparecían sobre las farolas en estas fechas.

La anciana rememoró la primera muñeca que le regalaron los Reyes Magos y «todas y cada una de las navidades» que ha pasado con sus cuatro hijos. «El espíritu de las fiestas se ha perdido, ya los niños no viven la Navidad como antes, crecen rápido y se cansan de los regalos pronto. Tienen demasiado y no lo aprecian. Cuando yo era pequeña me regalaron una única muñeca vestida de gitana y me iluminó la cara para el resto de año», dijo Encarnación.

La decoración de Gran Vía sacó de su ensoñación a Encarnación: «¡Cuánto tiempo hacía que no pasaba por aquí!, !Cómo ha cambiado todo! solía recorrer la calle con mi hijo de la mano. Él estudiaba en el instituto Padre Suárez y algunas veces, cuando lo dejaba en clase, me gustaba pasar por la puerta de la Virgen de las Angustias y volvía a casa. Ahora mi hijo trabaja en Madrid y dice que echa de menos ver la Sierra, pero la ciudad es preciosa y allí también tienen unas luces muy bonitas», señalaba Encarnación.

Entre risas y anécdotas, el tiempo voló. Las historias pasadas de su infancia dejaron paso a los recuerdos de sus viajes a Lourdes y Barcelona con las hermanas, de las que aseguró estar muy agradecida por dejarle «un hueco» en su casa hace ya cuatro años. «Fue una buena decisión. Me encontraba sola y tras años de voluntaria en la orden, me llamaron para ofrecerme una plaza en su compañía. Son unas santas nos ayudan siempre mucho, hacemos actividades y estamos allí los 140 residentes», apuntó. «Me encanta sobre todo cuando asamos castañas en la barbacoa algunas semanas», añadió Encarnación. Una hora después, los ancianos estaban de vuelta para recibir la cena con las hermanas.

Una tarde inolvidable

Sin perder la sonrisa, pero emocionada, Encarnación agradeció a Jaime, el taxista, el agradable paseo por toda la ciudad: «Ha sido una tarde inolvidable. Muchas gracias por hacerme una hora más feliz», sentenció la mujer con la voz entrecortada.

Entonces Jaime, le tendió la mano y se despidió: «Para mí sí que ha sido un placer llevarla en el taxi. Todos los compañeros que hemos venido lo hemos hecho voluntariamente. Nos comentó el director de la gremial la iniciativa y no lo dudamos ni un momento. Perdemos horas de trabajo, pero ¿y lo bien que te sientes luego?», afirmó.

«No nos damos cuenta de la suerte que tenemos. Paso todos los días con el coche y veo las luces, pero con las prisas y el ajetreo del trabajo no le echas cuentas. Luego te paras y ves todas estas personas lo que han pasado. Tú también llegarás a su edad y se lo debemos todo. Mira cuánta gratitud. Es lo menos que podemos hacer», sentenció.