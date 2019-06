TATGranada se humaniza

TATGranada se convierte cada año en una gran miscelánea por la que personas muy diferentes se adentran en el apasionante mundo de esta red social desde distintos puntos de vista. La última matinal del evento se concentró en varias ponencias muy significativas

José Muelas: «No habrá libertad de expresión si Twitter obedece a los más ricos»

Libertad y humor con límites. En los últimos años se ha condenado a penas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes considerados por la justicia de incitación al odio o enaltecimiento al terrorismo. Tras la explosión de las redes sociales, los tribunales nacionales y europeos se enfrentan a un reto en la regulación de las plataformas, que aún no han terminado de resolver. Hoy TAT Granada ha sentado en su mesa, moderada por Yenalia Huertas, periodista especializada en tribunales, a figuras respetadas de la jurisprudencia para debatir sobre las líneas rojas del uso de Twitter. Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la asociación profesional de la magistratura, José Muelas, abogado especializado en delitos informáticos, y Fernando Benítez, fiscal de Málaga, han intercambiado opiniones sobre la intervención de la Justicia en el timeline de los usuarios y la responsabilidad de las compañías. LEER MÁS.

El reflejo de parte de la sociedad en Twitter

El Pew Research Center es un instituto de EE UU que se puede considera un «bicho raro», en palabras de Antonio Gooch, director de asuntos públicos y comunicación de la OCDE. Lo dice porque es un organismo neutral en un país tan politizado con el norteamericano. «Hace medición y sondeos de estudios demográficos basados en datos y tendencias. Cumple un papel fundamental complementando datos objetivos con subjetivos, que se echaban de menos para entender situaciones modernas. Sirve para palpar la vida», destacó. Sobrevive gracias a contribuciones de fundaciones filantrópicas. LEER MÁS

Hurtado: «Los directivos de las grandes empresas también somos humanos y lo demostramos en Twitter»

«¿Creéis que merece la pena que un directivo de la empresa como Mapfre esté presente en Twitter?». Esa fue la pregunta que Antonio Huertas, presidente de la empresa de seguros, lanzó en su cuenta personal hace unos meses. «Si no quieres obtener una respuesta que no te gusta, no la formules», ha dicho Huertas antes de decir los resultados al auditorio del TAT Granada. «Recibí 1.800 comentarios que venían a decir que un 42% de mi seguidores querían conocerme con defectos y virtudes, como ser humano», ha explicado. LEER MÁS.

Tezanos: «La ciudadanía hoy es activa y Twitter es parte de este fenómeno»

Lo normal es que te pongan a parir porque metes la pata, porque te has equivocado. A José Félix Tezanos, militante socialistas desde el año 1973 y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2017, le acuchillaron en redes sociales y medios de comunicación por todo lo contrario. Acertó. José Félix Tezanos clavó en la encuesta del CIS los resultados electorales de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. El sondeo preelectoral que el CIS publicó el pasado 9 de abril, en puertas del inicio de la campaña electoral, señalaba que el PSOE obtendría entre 123 y 138 escaños -logró 123- y el PP entre 66 y 76 escaños -sacó 66-. LEER MÁS.

LaLiga: «Queremos a los aficionados conectados más allá de los 90 minutos»

Toda marca desea estar presente en Twitter a día de hoy y LaLiga no es una excepción. La Liga de Fútbol Profesional, máxima competición futbolística de nuestro país y la más valorada del mundo junto a la Premier League inglesa, representa una de las marcas deportivas más conocidas del mundo. Esa influencia se expande en Twitter, una plataforma de la que se sirven para «mantener conectados a los aficionados más allá de los 90 minutos de cada partido». LEER MÁS.