El nido singular de Larry en Granada

Larry, ese pájaro azul que simboliza a la red social Twitter, migró a Granada hace siete años y dejó un nido singular al que volver cada temporada, a las puertas del verano. Es un hogar lindo en el que pasan cosas maravillosas y sorprendentes. Sólo en un evento como TAT Granada se pueden juntar, para echarse una foto, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y el humorista Mariano Mariano, mítico de programas de televisión nocturnos como 'Esta noche cruzamos el Mississippi', que revivió de la mano de su conductor, Pepe Navarro, en la primera jornada del congreso.

TAT es así. Un acontecimiento multitudinario, entre los que contemplan lo que va sucediendo en el Parque de las Ciencias y los que lo siguen a través de Periscope. Una experiencia para los sentidos, porque es una de las pocas exposiciones en la que nadie mira mal por usar el móvil durante la celebración de las ponencias, porque precisamente se fomenta la escritura simultánea.

TAT Granada pía y pía cada vez más e insiste en esa miscelánea interesante, navegando de la política a la cultura, del humor a la tecnología, del deporte a las historias de valor humano.

TAT Granada es compromiso y aprendizaje. Son risas y, algunas veces, algún llanto por la emoción de ciertos relatos que allí se han contado. Es la maestría de Iñaki Cano a los mandos y la idea de unos cuantos osados de IDEAL que pensaron a lo grande y cumplieron un sueño. El de convertir a Granada en la capital mundial de una red social que no deja de reinventarse. Un lugar que centra conversaciones de todo tipo. TAT Granada se esmera en que todo ello –lo que es actualidad y lo que apela a nuestra memoria– se sintetice durante dos días intensos.

Se baja el telón pero nada se detiene aquí. Larry quizás vuele a otros lares pero volverá dentro de 12 meses. Mientras tanto, aquí quedarán unas personas que, desde mañana mismo, arrancarán los preparativos del #TATGranada20. Apunten ya el hashtag.

«Twitter es un motor de libertad para crear contenido propio y original»

TAT Granadaha acogido la proyección de #Abrohilo, el documental de Movistar+ que trata de cómo enfrentarse a Twitter y salir indemne. Los humoristas más irreverentes de España han analizado el fenómeno de la red social desde su origen, en el año 2006, hasta ahora. El cortometraje, dirigido por Antonio J. García, deja los 240 caracteres y desafía a los límites de la comedia en 50 minutos. Señalados, aplaudidos y vilipendiados por sus comentarios a partes iguales, Ignatius Farray, Ana Morgade, Lucía Taboada, Berto Romero, Pepe Colubí, Vigalondo o Perra de Satán (alter ego de la escritora y guionista del documental, Beatriz Cepeda) hacen una radiografía sobre el agravio, los límites del humor, «los ofendiditos», los hilos más mediáticos y la falta de conocimiento que todavía rodea a la plataforma y sus posibles usos. LEER MÁS.

Bartual: «Nos gusta creer que todas las historias son reales»

En la última jornada de TAT Granada, Manuel Bartual ha contado la historia de Nela. Un hilo que mantuvo en vilo a toda la comunidad tuitera y que traspasó fronteras. La historia contaba cómo ella se encontraba un móvil ajeno en el que, a través de la foto de una chica, empezaba a seguir una serie de pistas que la metían en una trama en la que, incluso su madre era secuestrada. La gente se volcó con la historia de la chica y no paró de interactuar con la cuenta de Nela. Al final, esta chica era secuestrada y, por avatares de la vida, en 2018 se borraban todos los datos de Internet. LEER MÁS.

Black Mirror llega a TATGranada: «No tendremos a quién creer»

Muchos de los asistentes a TAT Granada revivieron con la ponencia del experto en efectos especiales Alejandro Pérez Blanco la misma sensación que durante un episodio de la aclamada serie 'Black Mirror'. El futuro puede ser terrorífico. Lo peor de todo, como expuso el experto, es que ese futuro puede ser ya presente. La inteligencia artificial ya existe y progresa a pasos agigantados. Las consecuencias pueden ser terribles. LEER MÁS.

Ficción que sólo es posible en Twitter

Andrea Menéndez, Juanjo Ramírez, Guillem Clua junto a Manuel Bartual han debatido en TAT Granada sobre los hilos que se crean en Twitter a modo de ficción. Menéndez ha contado que su hilo fue improvisado, ha explicado que estaba leyendo en Twitter el juicio de la Gurtel y que, apenas le seguían 1.900 personas y le hacían caso tres. «Elegí Twitter porque me pasaba el día allí, me gustaba el formato de los hilos, y nunca había hecho nada parecido pero me apetecía probar», ha dicho Menéndez que, además, dijo que a nivel profesional el hilo viral le ha abierto las puertas, «ahora, si quiero publicar una novela va a ser mucho más fácil». LEER MÁS.

«El humor implica darle la vuelta a las cosas y a veces decir una barbaridad»

TATGranadaha despedido su séptima edición con una reflexión sobre el humor con varios de los tuiteros españoles más reconocidos por su ingenio. @ClapforMarta (Marta García), @yeyodebote (Sergio Bercial), @donarfonzo (César Díaz), @MrInsustancial (Ángel Ramos), @neoclor (Luis González) y @08181 (Numeritos), quien ha entrado vía Skype. Con la moderación de Mr. Insustancial los ponentes han ido desmenuzando sus razones para estar presentes en Twitter para luego reflexionar sobre la idea de humor, a veces incomprendida, que gobierna la red social. LEER MÁS.

Dos tuiteras de TAT Granada se llevan un viaje por el Geoparque

Con motivo de la reunión de tuiteros de TAT Granada, el Geoparque granadino sorteó dos visitas guiadas por este formidable lugar de la geografía de nuestra provincia. Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel y presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada, hizo la entrega del premio después de que la suerte decidiera a través de una ruleta digital entre los asistentes al congreso en el Parque de las Ciencias. LEER MÁS

José Muelas: «No habrá libertad de expresión si Twitter obedece a los más ricos»

Libertad y humor con límites. En los últimos años se ha condenado a penas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes considerados por la justicia de incitación al odio o enaltecimiento al terrorismo. Tras la explosión de las redes sociales, los tribunales nacionales y europeos se enfrentan a un reto en la regulación de las plataformas, que aún no han terminado de resolver. Hoy TAT Granada ha sentado en su mesa, moderada por Yenalia Huertas, periodista especializada en tribunales, a figuras respetadas de la jurisprudencia para debatir sobre las líneas rojas del uso de Twitter. Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la asociación profesional de la magistratura, José Muelas, abogado especializado en delitos informáticos, y Fernando Benítez, fiscal de Málaga, han intercambiado opiniones sobre la intervención de la Justicia en el timeline de los usuarios y la responsabilidad de las compañías. LEER MÁS.

El reflejo de parte de la sociedad en Twitter

El Pew Research Center es un instituto de EE UU que se puede considera un «bicho raro», en palabras de Antonio Gooch, director de asuntos públicos y comunicación de la OCDE. Lo dice porque es un organismo neutral en un país tan politizado con el norteamericano. «Hace medición y sondeos de estudios demográficos basados en datos y tendencias. Cumple un papel fundamental complementando datos objetivos con subjetivos, que se echaban de menos para entender situaciones modernas. Sirve para palpar la vida», destacó. Sobrevive gracias a contribuciones de fundaciones filantrópicas. LEER MÁS

Huertas: «Los directivos de las grandes empresas también somos humanos y lo demostramos en Twitter»

«¿Creéis que merece la pena que un directivo de la empresa como Mapfre esté presente en Twitter?». Esa fue la pregunta que Antonio Huertas, presidente de la empresa de seguros, lanzó en su cuenta personal hace unos meses. «Si no quieres obtener una respuesta que no te gusta, no la formules», ha dicho Huertas antes de decir los resultados al auditorio del TAT Granada. «Recibí 1.800 comentarios que venían a decir que un 42% de mi seguidores querían conocerme con defectos y virtudes, como ser humano», ha explicado. LEER MÁS.

Tezanos: «La ciudadanía hoy es activa y Twitter es parte de este fenómeno»

Lo normal es que te pongan a parir porque metes la pata, porque te has equivocado. A José Félix Tezanos, militante socialistas desde el año 1973 y presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2017, le acuchillaron en redes sociales y medios de comunicación por todo lo contrario. Acertó. José Félix Tezanos clavó en la encuesta del CIS los resultados electorales de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. El sondeo preelectoral que el CIS publicó el pasado 9 de abril, en puertas del inicio de la campaña electoral, señalaba que el PSOE obtendría entre 123 y 138 escaños -logró 123- y el PP entre 66 y 76 escaños -sacó 66-. LEER MÁS.

LaLiga: «Queremos a los aficionados conectados más allá de los 90 minutos»

Toda marca desea estar presente en Twitter a día de hoy y LaLiga no es una excepción. La Liga de Fútbol Profesional, máxima competición futbolística de nuestro país y la más valorada del mundo junto a la Premier League inglesa, representa una de las marcas deportivas más conocidas del mundo. Esa influencia se expande en Twitter, una plataforma de la que se sirven para «mantener conectados a los aficionados más allá de los 90 minutos de cada partido». LEER MÁS.