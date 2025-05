La Tarta de la Madre de Cris: una delicia que se saborea hasta en platós de televisión

Viernes, 30 de mayo 2025, 00:09 Compartir

Nadie se resiste a probar una porción de la deliciosa e inconfundible Tarta de la Madre de Cris, desde sus incondicionales de toda la vida hasta rostros muy conocidos, como los de la periodista Sonsóles Ónega en pleno directo o los nominados a los premios Goya de este año. Por eso, esta empresa granadina no ha parado de crecer en sus once años de trayectoria y de ampliar horizontes hasta ocupar un lugar destacado en grandes eventos, en ferias gastronómicas de renombre o en restaurantes con estrella Michelín. Y todo ello, desde los siete locales que Pilar Molina y sus hijas, Cris y Marta, poseen en Granada, Málaga, Sevilla y Madrid, encargados de distribuir las más de 700 tartas que se hornean cada día en el Polígono Juncaril.

Ampliar

En estos paraísos para los sentidos la decisión más difícil es decantarse por cualquiera de sus catorce variedades de tarta (la tarta de queso clásica; con base de brownie; de queso y lotus; sin alérgenos; de queso curado; de queso azul; de queso con trufa; de queso y chocolate; de coco y dulce de leche; de tres chocolates; de chocolate y arándanos; de queso, chocolate y café; de zanahoria; de queso, chocolate blanco y pistacho; y de queso y baileys).

Por encima de todos estos logros y los que se avecinan, su alma máter, Pilar Molina, se siente especialmente feliz del cariño y la fidelidad de sus clientes en todo este tiempo. Más aún, en pleno boom del sector de la repostería. «Estoy muy orgullosa de mantener a los mismos clientes después de once años y de haber llegado hasta donde estamos después de haber comenzado con un proyecto a pequeña escala. Lo demás, ha venido añadido y sin esperarlo. Me llaman de la televisión porque es curiosa la historia de una señora mayor que se mete en este lío».

Queda pendiente aún en Granada el salto a un local con más capacidad para poder sentarse a degustar el trozo de tarta y el café. Su primera tienda en la Plaza de la Pescadería se quedó pequeña nada más arrancar la empresa ante tanta demanda, pero a día de hoy sigue siendo la predilecta de todos los clientes. A ese encanto que la hace única se unen las largas colas que se suceden día tras día en la plaza, entre sus incondicionales y los turistas nacionales y extranjeros, para hacerse con una tarta o una porción de ella. No le van a la zaga, por su crecimiento y acogida, el resto de locales en pleno centro de Sevilla, Málaga y Madrid. «La de Chueca -sin ir más lejos- va a toda velocidad», asegura Pilar.

Dentro de su oferta, hay que destacar esa última incorporación que representa la tarta de queso trufado, toda una apuesta de Pilar «porque me gusta mucho la trufa y me parecía que combina muy bien. De hecho, muchas marcas importantes ofrecen ya el queso trufado. La presentamos en una cata de vinos y tartas que hizo Experiencias Granada en Sancho Original, donde se probó la tarta y gustó mucho, aunque su sabor es más fuerte».

A Pilar, aquella tarta de queso que horneaba en casa para sus familiares y los amigos de su hija Cris le ha cambiado la vida. «No digo que para bien ni para mal porque ya la tenía bien». Lo que sí es seguro, es que esta nueva experiencia la ha enriquecido mucho. «He estado treinta y cinco años siendo profesora de instituto en diferentes provincias y lo he pasado muy bien con mis alumnos, con los que también he hecho teatro. A los sesenta años me jubilé, pero era muy joven para estar jubilada. Este mundo me pareció interesantísimo y he conocido a muchísima gente, completamente diferente». Con la enseñanza aprendió mucha psicología gracias a los jóvenes y con la restauración «el mundo de la empresa, los gourmets y la cantidad de gente que trabaja alrededor de la hostelería. Estoy muy contenta con esas dos vidas. No me lo podía ni imaginar».

Cuando aprietan ya las temperaturas, no puede faltar en nuestra visita a cualquier de los locales ese helado ligero y cremoso, tan irresistible como sus tartas. Se pensó desde Sevilla como un complemento por el calor que hace allí, con la diferencia de que en Sevilla se hace «con la tarta de queso azul y el de aquí con la tarta de queso clásica. Este año quizás lo hagamos con chocolate».

Mientras tanto, la Tarta de la Madre de Cris no cesa de viajar por todo el mundo, a países como Inglaterra o Bélgica, aunque Pilar adelanta que sus elaboraciones llegarán a destinos aún más lejanos porque «tenemos propuestas de montones de sitios insólitos». Entre ellos, y lo deja en el aire, «hay una medio consolidada».

Temas

Granada