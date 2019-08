Las tareas domésticas se independizan de casa Las lavanderías automáticas se han convertido en uno de los negocios al alza en toda España. / E. SANZ El cambio de hábitos y la precarización han desplazado a las tareas básicas del hogar hacia modelos externalizados EDUARDO SANZ Granada Domingo, 1 septiembre 2019, 02:07

Pleno centro de Granada: una gran columna de aire caliente y húmedo procedente de un tubo de ventilación golpea a los transeúntes que pasan frente a un escaparate. A través de él se observa un batallón de lavadoras a todo ritmo cubriendo las paredes, mientras varias personas hacen tiempo sin mirarse como si se encontrasen en un trayecto de ascensor exasperantemente largo.

Esta estampa, hasta ahora exclusiva del cine estadounidense, comienza a ser cada más común en España. Se trata de las lavanderías de autoservicio; un negocio al alza que ha pasado de los 1.113 establecimientos en 2018 a 1.640 en 2019. Como no podía ser de otra forma, Granada no es ajena a esta moda y en los últimos años se han abierto más de 21. Pero estos no son los únicos números abultados por parte de este negocio, pues su beneficio total se ha disparado en más de un 51% respecto al ejercicio correspondiente al año anterior.

Lavanderías automáticas, servicio de planchado y táperes a domicilio son algunos de los servicios en auge actualmente

Según empresarios de la industria, el motivo de este crecimiento tan notorio se debe a un cambio de hábitos de consumo donde ya no se busca poseer, sino pagar por servicios de forma eventual, según se necesite, de forma periódica o puntual.

Además de este supuesto cambio de hábitos, otro de los motivos que se esgrimen desde estos negocios es que los precios a la larga resultan más económicos que poseer una lavadora, pagar el detergente, agua, instalación, posibles averías... Sin embargo, muchos usuarios no creen que estos sean los únicos motivos, argumentando que el éxito de este modelo de negocio está ligado con la precarización de la vivienda, donde a menudo ni hay ni se puede costear una lavadora y su mantenimiento. Además, según afirman muchos usuarios, este servicio resulta especialmente engorroso en invierno, en donde un mal temporal puede arruinar la colada entera.

Así planchaba

Además del lavado de prendas delicadas, muchos centros de lavado han comenzado a optar por la recogida a domicilio de prendas para su lavado y planchado. Este tipo de servicio se ha popularizado con el fin de poder competir con el modelo de autoservicio de las lavanderías automáticas. La oferta se realiza por prenda individual y a menudo complementa como servicio adicional a las tareas de lavado de la ropa clásicas. El caso más exitoso de este modelo de negocio a nivel nacional es el de 'Mr. Jeff', una iniciativa española fundada en 2015 que integra el servicio clásico de lavandería con las aplicaciones móviles.

A través de una aplicación se solicita la recogida de las prendas por un trabajador y tras 48 horas, se devuelven con el tratamiento que se solicitase durante el pago. Dicho tratamiento puede ser solo de lavado o también incluir el planchado de la prenda. En ese caso el precio cambia sustancialmente, y el importe pasa a ser de 2,49 euros por prenda planchada. No obstante parece ser que mucha gente está dispuesta a pagar este precio, pues en la actualidad la compañía cuenta con miles de franquicias distribuidas por todo el territorio hispanohablante.

No perder ni un segundo

Si aun con la colada y la plancha hecha hay gente que no tiene tiempo para realizar las tareas básicas del hogar, la posibilidad de encargar a realizar las tareas del hogar de manera externa sigue siendo posible al margen de los ejemplos anteriormente citados. Todo el mundo conoce las clásicas entregas de comida a domicilio, ya sean a través de la página web del supermercado o aplicaciones de comida. Sin embargo, ambos presentan problemas para aquel que lo que realmente quiere es ahorrar tiempo en la cocina.

Por un lado las compras de supermercado siguen obligando al cliente a cocinar la comida, y por otro, las aplicaciones de entrega de comida a domicilio se centran más en la comida rápida o productos de consumo ocasional como pizza o hamburguesas. Pero hay alternativas para tener la comida ya hecha sin pisar una cocina o un supermercado.

El negocio de las lavadoras 1.640 Total de lavanderías en España, un 40% más que en 2018 y con un incremento de los beneficios del 51% frente al año pasado. 252 Millones de euros facturados el año pasado sólo en España. Son 13,5 millones más que el ejercicio anterior.

¿Hay algo que recuerde más a la comida casera que un táper? Pues eso es lo que han comenzado a ofrecer múltiples empresas de comida a domicilio, táperes caseros. Están disponibles a través de sus respectivas webs y empresas como 'Wetaca' o 'Ya no cocino más' ofrecen este servicio a toda España. Ya sea en forma de táperes individuales o pack de ellos, el contenido llega el día que se especifique –con un margen mínimo variable– y se puede almacenar hasta una semana.

Los precios, como es de esperar, son siempre superiores a los que se obtendrían en caso de cocinar uno mismo, aunque al menos estos táperes no se tienen que devolver a los padres ni los suegros. Además, para los más comprometidos con su alimentación hay empresas que también preparan comida específica para deportistas.

Todas estas opciones constituyen una externalización de las tareas del hogar, que antes o bien se realizaban individualmente o se delegaban en trabajadores del hogar. Sin embargo, ahora se pueden partir en base a lo que uno tenga más interés en no hacer. Sin embargo, es importante recordar que, como decían varias personas en las lavanderías automáticas, parte del motivo del éxito de estos modelos surge a raíz de la precarización de las condiciones de vida de muchas personas, si bien en otras ocasiones es una mera preferencia.