Tardebuena en Granada, ¿qué puede salir mal? La calle Moras, a espaldas de Ganivet, forma el epicentro de la Tardebuena de Granada. / Lucía Rivas Una guía para disfrutar de la tarde de la Nochebuena en Granada, el último acto social de moda / Recomendaciones para, caso de venirnos arriba, paliar las funestas consecuencias JAVIER F. BARRERA Granada Lunes, 24 diciembre 2018, 00:55

Las Navidades son ese periodo del calendario marcado en rojo por las fiestas. Las hay de todo tipo y para todas las edades. Están las clásicas, las más ceñidas a los valores cristianos de la tradición, como son la Nochebuena y el día de Navidad, la Misa del Gallo para el fin de año o la Epifanía de los Reyes Magos para cantar a pleno pulmón en la iglesia el épico 'Adeste Fideles'.

Para la gran mayoría, la Nochevieja es común. Pero antaño, no era precisamente de lo más popular. Aunque sí lo era el Año Nuevo, cuando el sol vuelve a alargar las tardes y los buenos propósitos nos coronan. Ahora, quién lo diría, entre las campanadas y el vestido de la Pedroche esto es un sinvivir.

Poco a poco, como un cruel Halloween, se colaron en este calendario lleno de festividades y tradiciones los renos de Papá Noel. Hay hogares donde se abjura de la invasión extranjera y se aferran como pueden a los Reyes Magos. Aunque hay que reconocer que, cuando la víspera, el día 5 de enero, las cabalgatas de Reyes recorren todas las ciudades del país, la batalla se inclina del lado de la vieja y lejana Estrella de Oriente que marca el camino de la ilusión para todas las niñas y niños.

No se vayan, que todavía hay más

¿Les parece poco? Pues aún hay más. ¿Qué me dicen de las cenas de empresa? ¿Las cenas de clase? ¿Las cenas de pandillas y amigos? Tate. Esto, antes, tampoco es que exisistiera demasiado. Pero hoy en día, hasta los autónomos se comen una pizza y se toman una birra por esto de las Navidades. Y estas cenas de Navidad de empresa son ya como las Primeras Comuniones, cuyas celebraciones mutaron en bodas. Exacto, son comidas o cenas a lo grande. A lo bestia. De las de resaca e intimidades.

Pareciera en principio que ya no quedaba ni un maldito día en todas las fiesta navideñas para que entrara otra celebración. Y así es. Pero nadie había reparado en la tarde previa a la celebración de Nochebuena. Y por ahí, por ese mínimo resquicio de apenas cinco o seis horas, de tres o cuatro de la tarde hasta las ocho o nueve de la noche como mucho, ha llegado para quedarse la Tradebuena. Y lo hace para quedarse.

Cinco opciones de Tardebuena a la granadina

Reconozcámoslo. Para celebrar la Tardebuena, basta con bajar al bar de la esquina de toda la vida y rogar porque al dueño no le dé por cerrar a las cinco de la tarde y aguante hasta las siete u ocho de la tarde. Resulta que, personas sociales que somos, no perdemos ni una sola oportunidad en convertir un simple «anda, vamos a tomarnos la última y a poner la mesa», en una actividad social que es, además, el último girto. Es decir, que no te la puedes perder.

Así que, desde hace ya unos añitos, la Tardebuena arrasa y los negocios del sector han visto la oportunidad de negocio y ano solo abren sus puertas y las mantienen abiertas hast las nueve de la noche, sino que publicitan sus locales y organiian Tardebuenas a lo grande. Repasemos cinco opciones de entre todas las posibles que hay repartidas por la ciudad.

Ganivet

Dicen que la Tardebuena en el pub Ganivet es «más clásico que el Madrid-Barça y que el roscón de Reyes. Por extensión, se ha contagiado a toda la céntrica calle y es un sitio clave en el centro de Granada para unas copillas navideñas sin tener que coger el coche y con el ambiente navideño que sólo Ganivet nos ofrece. Es el plan de tardebuena por excelencia«.

Lemon Rock

El año pasado triunfaron con Paco Chica a los vinilos. Para este 2018, disfruta de la mejor fiesta antes de la cena de Nochebuena con tu familia de Lemon Rock. Este año, a partir de las 16h, la mejor música de los 70, 80 y 90. Entrada gratis.

Pub Granero

Prepárate para pasar la Tardebuena en el pub Granero, con la actuación en directo del grupo Nevada. A partir 17.30h en Placeta Poeta Luis Rosales.

Aliatar

El tardeo del 24 es toda una tradición fiestera compartida entre amigos. Este día, en el centro de Granada, cobra un carácter especial «y desde hace ya varios años podemos afirmar que tu mejor Tardebuena la encontrarás en Aliatar... ¡En el centro de Granada! ¡Recibe uno de tus mejores regalos de navidad, una tarde de auténtica fiesta que recordarás durante todo el año!», promocionan desde su página en Facebook. Entrada gratuita.

La calle de las Moras

Epicentro del tardeo granadino y terremoto en Tardebuena, suma junto a la calle Ganivet todos los atractivos para los que quieran disfrutar de esta celebración. Hay muchas opciones, entre ellas Perragorda y Paripé.

Carlos Hernández

Y ahora, las recomendaciones

La Tardebuena es lo que tiene. Es la 'madre' del «Llena que nos vamos», «La espuela, la penúltima» y lo que te rondaré morena. Total, que te has venido arriba y ahora llegas a casa sober las ocho de la tarde dispuesto a retreparte en el sofá para disimular mientras esperas el discurso de Navidad del Rey. Pero, te enfrentas a muchos problemas. Son los siguientes:

-Llegar tarde

-No ayudar con los preparativos

-Llegar con una copita de más

-Llegar sin hambre para el banquete

-Quedarte adormilado y no llegar a los postres

-Discutir con el cuñao

-Llevar la contraria al suegro

-Discutir de fútbol

-Decir la palabra Vox

-Mentar a Cataluña

Así que ya sabes. Disfruta de la Tardebuena en tu lugar favorito con los tuyos y luego compórtate durante la cena de Nochebuena. ¡Que mañana es Navidad!