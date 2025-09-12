Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Repostería

El taller de tartas que arrasa en pleno centro de Granada

Aprende a realizar una tarta básica desde cero, guiado por profesionales que te enseñarán cada paso del proceso. Al finalizar, podrás llevarte a casa tu propia creación, lista para compartir con amigos y familiares.

IDEAL

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:30

La nueva Golosa en la calle Tablas se ha establecido como mucho más que una simple tienda de repostería creativa. Este espacio es un lugar diseñado específicamente para aprender, crear y divertirse, brindando un ambiente cálido y especial que invita a todos a sumergirse en el dulce mundo de la pastelería. La pasión por los postres se fusiona con la formación práctica, ofreciendo talleres adaptados a todos los niveles de habilidad. Ya seas un principiante que desea dar sus primeros pasos en la repostería o un amante del arte culinario que busca perfeccionar técnicas modernas y vanguardistas, La Golosa tiene algo para ti.

Una de las experiencias más destacadas que ofrece este nuevo espacio es el curso de iniciación para la elaboración de tartas, disponible a un precio exclusivo a través de Oferplan Granada de IDEAL. Este taller te permitirá aprender a realizar una tarta básica desde cero, guiado por profesionales que te enseñarán cada paso del proceso. Desde la elaboración del bizcocho hasta la decoración final, descubrirás todos los secretos y técnicas necesarios para que tu tarta tenga un aspecto y sabor irresistibles. Además, la tienda pone a tu disposición todos los ingredientes, herramientas y utensilios necesarios, asegurándose de que tu experiencia sea lo más completa y enriquecedora posible.

Lo mejor de todo es que al finalizar el taller, podrás llevarte a casa tu propia creación, lista para compartir con amigos y familiares. Esta oportunidad de aprender de manera práctica se complementa con momentos de disfrute y entretenimiento, ya que el curso está dirigido a adultos y jóvenes a partir de 11 años, asegurando que la repostería sea accesible para todos.

Para hacer la experiencia aún más placentera, durante el taller se realiza una pausa para disfrutar de una deliciosa merienda casera. Este interludio no solo permite recargar energías, sino que también brinda la oportunidad de compartir impresiones y anécdotas con otros participantes, favoreciendo un ambiente de camaradería y aprendizaje colectivo.

En La Golosa, no solo se aprende sobre repostería: se vive una experiencia integral, donde cada clase se convierte en una celebración de sabores y creatividad. Si estás interesado en participar, no dudes en visitar Oferplan Granada de IDEAL para reservar tu plaza. Hay disponibilidad para finales de septiembre y durante todo octubre. No pierdas la oportunidad de endulzar tus días en La Golosa

--

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  4. 4

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  5. 5 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  6. 6

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  7. 7 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  10. 10

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El taller de tartas que arrasa en pleno centro de Granada

El taller de tartas que arrasa en pleno centro de Granada