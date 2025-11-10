Thais Villas le pregunta en 'El Intermedio' si es monárquico y él sorprende: «Yo no, yo soy de Granada»

El libro que contiene las memorias del rey Juan Carlos I ha generado una gran polémica en todo el país. El emérito hace un repaso ... de su vida y se sincera sobre muchos de los temas que han rellenado mucho espacio en la actualidad durante años y que, a día de hoy, siguen siendo objeto de debate. Entre otras cuestiones, sus comentadas relaciones sentimentales.

En este contexto el programa de La Sexta 'El Intermedio' ha salido a la calle para conocer la opinión de algunos ciudadanos. Thais Villas dirigió, micrófono en mano, uno de sus clásicos debates callejeros en 'Hablando se enciende la gente'. El tema, como era de esperar, generó opiniones muy dispares. Algunos afirmaban que el rey Juan Carlos I, a pesar de todo, debería volver a España, mientras que otros consideraban que, a tenor de todas las polémicas financieras de los últimos años, no debía regresar al país.

Uno de los aspectos que se debatieron en plena calle fue las críticas de Juan Carlos hacia Corinna Larsen. El emérito, que en el libro reconoce haber tenido dos deslices sentimentales, asegura que su relación con la empresaria alemana fue un error. «Está feo que hable mal de una persona», señalaba al respecto una mujer. «Con ella no hablaba mal, hablaba muy bien», añadía otra mujer, irónica, «y se lo pasaría fenomenal. Y ahora, ¿por qué habla mal?».

En cambio, de la reina Sofía, habla muy bien. «Es que le ha estado aguantando cuernos y de todo», comentaba una mujer sobre este asunto. «Aguantando tanto está muy pillada», añadía otro hombre, en referencia a la reina emérita.

Fue en ese momento cuando llegó la respuesta que más le soprendió a la periodista: «¿Usted hubiese aguantado tanto?», preguntaba Thais a una señora. «Pues a lo mejor no», respondía. «Mi mujer no aguanta», señalaba otro señor. «¿Ustedes son monárquicos?», preguntaba Villas, entonces. «Yo no, yo soy de Granada», respondía él.

Después de escuchar esto, Thais Villas decidió «dejar aquí el debate».