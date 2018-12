Susana DÍAZ y 270 sillas La presidenta en funciones de la Junta reunió el martes por la tarde en un hotel de Granada a los cuadros de mando del socialismo granadino y los cargos públicos | Se mostró segura, sostuvo que aún tiene opciones de gobernar y mandó que se mantuviera la agenda pública QUICO CHIRINO Domingo, 23 diciembre 2018, 00:40

Susana Díaz ha felicitado la Navidad con una fotografía de la acequia alta del barranco del Poqueira, donde el agua fluye y la esperanza –dice la presidenta en funciones de la Junta– sigue «viva». Puede que esta capacidad para adaptarse a los tiempos adversos le venga de sus orígenes obreros –el padre fue fontanero y está casada, según repite, con un «tieso»–, o quizás sea el espíritu del 'manque pierda'. El caso es que da la sensación de que el «tsunami» del que hablan sus compañeros socialistas a Susana ni siquiera le hubiera despeinado;la única herida visible del 2D es el vendaje en una mano porque se quemó con la plancha.

«Está con mucha fuerza y ganas», dice uno de sus consejeros. Aunque el 'informe caritas' deja en evidencia que en las filas de la Junta ha empezado el duelo. Otro miembro del partido lo define como la fotografía de las cajas de cartones: la que se producirá cuando –si se confirma el cambio de gobierno– los cargos de confianza abandonen sus despachos con las pertenencias acumuladas durante años; en algún caso, durante casi cuatro décadas.

El martes Susana Díaz estuvo en la inauguración de la casa de Valderrubio en la que se inspiró Federico García Lorca para escribir Bernarda Alba. Por la tarde, presidió una reunión de la ejecutiva provincial socialista y a las 18.30 citó en el Hotel Abades Nevada a los principales cuadros de mando del partido y a los cargos públicos de la Junta; con especial interés por que asistieran estos últimos. Colocaron 270 sillas y sólo se quedaron vacías las últimas filas. Alrededor de 200 compañeros acudieron a la cita, donde no estaba invitado –y le gustaría haberlo estado– como miembro del Comité Federal José María Rueda, exsecretario de la capital y reconocido 'sanchista'. Hubo algunas ausencias relevantes aunque justificadas, como las de los alcaldes de Baza, Pedro Fernández; Maracena, Noel López; o Motril, Flor Almón. En realidad, todas las ausencias tienen siempre una justificación: ya sea una reunión en Madrid, motivos personales o tener cosas mejores que hacer.

La secretaria de los socialistas andaluces lanzó un mensaje de ánimo y la idea de que «aún hay partido», cuenta uno de los asistentes. «Si nos tenemos que ir que sea porque nos echan con el apoyo de la ultraderecha, no porque nos vayamos», sacó como conclusión otro de los convocados. «Es la guerra psicológica, dar la sensación de que vamos a seguir», apunta un tercero. Dejar pasar el tiempo mientras que PP y Cs no cierran el reparto del gobierno y –quién sabe– se echan encima otras elecciones, andaluzas o generales.

Estuvieron los delegados de la Junta –más discretos que de costumbre desde el 2 de diciembre– y también la consejera granadina, María José Sánchez. La instrucción que dio Susana fue mantener la agenda y las convocatorias; que el gobierno andaluz en funciones sea muy visible. Ella misma tiene previsto mantener su discurso de fin de año en Canal Sur.

Usó un lenguaje directo salpicado de anécdotas de su vida cotidiana, como referencias al colegio público al que lleva a su hijo. También admitió que, en la recta final de la campaña, el PSOE manejaba datos que apuntaban la irrupción de Vox y la incidencia en las urnas de la crisis catalana. «Fue a las elecciones con una mano atada. Para nosotros habría sido más fácil acudir a las andaluzas con Rajoy en el Gobierno que con Pedro Sánchez», resume un socialista que estuvo en el Hotel Abades.

Susana Díaz dio muestras de alinearse en la posición de otros barones, como el extremeño Guillermo Fernández Vara o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, recelosos con la estrategia de Pedro Sánchez en Cataluña.

También hubo alguna reflexión sobre el perfil bajo de la campaña. Un socialista granadino lo sintetiza:«Hemos actuado como siempre y la situación era como nunca. Repartimos folletos y la gente se mueve por los mensajes que recibe por whatsapp».

LA PAPELETA TACHADA

La fractura interna en el PSOE –todavía no resuelta– fue otro de los motivos esgrimidos para justificar el desplome del 2D. Una lectura que comparten en el propio PPandaluz, donde no pasan por alto, por ejemplo, que la abstención en Dos Hermanas –feudo 'sanchista'– fuese casi ocho puntos mayor que la de 2015, mientras que el incremento de media en Andalucía no llegó al 4%. «Los procesos democráticos internos provocan daños en la organización», asume un socialista que acudió a la reunión del martes. Susana Díaz lo resumió con una anécdota bastante gráfica: en la mesa en la que estaba su hermana apareció una papeleta con su nombre tachado. Aunque no hubiera consigna, hay indicios de sobra para pensar que algunas familias socialistas votaron a la contra.

Susana Díaz ganó a Pedro Sánchez las primarias en Andalucía –la única comunidad en la que se impuso– pero el secretario general obtuvo el 31% de los votos. La llegada a la Moncloa no ha favorecido la reconciliación de la dirección del PSOE andaluz con el federal. Alguna de las intervenciones que hubo el martes en el Hotel Abades recriminó precisamente este divorcio. La más explícita fue la de uno de los alcaldes socialistas granadinos más votados.

Pese a todo, no hubo crítica en público a la candidata socialista por el resultado electoral. Incluso alguno, quizás poniendo el parche antes que las municipales de mayo le provoquen una herida, argumentó que no se puede amortizar a nadie por un tropiezo en las urnas en un momento político tan agitado. Nadie se quiso significar en exceso. Porque todavía –quién sabe– pueden alinearse los planetas antes de que lo hagan PP y Ciudadanos. Y hay mucha gente pendiente del cambio de Gobierno.

Sólo en Granada se colocaron el martes 270 sillas.