Susana Díaz, sobre la llegada del AVE: «Los granadinos tienen lo que era de justicia» «Hay que seguir con la tarea y me sumo a las peticiones que han hecho estos días Paco Cuenca y José Entrena», ha comentado la socialista PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Martes, 25 junio 2019, 16:50

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asistido al acto inaugural del AVE de Granada. Al finalizar, los vecinos se le han acercado para hacer sus peticiones y a mostrar su congoja porque la socialista ya no dirija San Telmo. «No me voy, me han echado. Volveremos», le ha dicho a una de las granadinas que ha aprovechado la ocasión para pedir medidas para acabar con la sequía en la Vega.

En declaraciones a IDEAL, Díaz ha calificado como día histórico «este 25 de junio». «Es un día histórico porque acaba con un aislamiento injusto. Han sido cuatro años de lucha y ya tocaba que el AVE llegara a Granada y que los ciudadanos tuvieran lo que era de necesario», ha mantenido.

Sobre las reivindicaciones de Marea Amarilla para soterrar el tren, la socialista se ha sumado a las reivindicaciones de Diputación y el PSOE provincial.

«Hay que seguir con la tarea y me sumo a las peticiones que han hecho estos días Paco Cuenca, concejal del Ayuntamiento, y José Entrena, presidente de la Diputación. Para tener lo que merecemos y ayudar a la cohesión de Granada», ha concluido.