El Supremo anula la expulsión de la Guardia Civil de un agente de Granada condenado por maltrato

El acusado, agente de la Guardia Civil en Granada, fue condenado a 23 meses de prisión por violencia de género en febrero del año pasado. ... Fue una sentencia de conformidad, es decir, que el reo reconoció su culpabilidad. Por tanto, el fallo era firme y no podía ser impugnado ante ninguna instancia superior.

El acuerdo entre las partes en litigio consideró probado que el encausado había maltratado y vejado a su cónyuge en varias ocasiones desde 2016, que fue cuando comenzó la relación sentimental con la víctima. «(...) Ha dispensado a su pareja un trato de agresividad física y verbal dirigiéndose a ella habitualmente con expresiones tales como histérica, mala madre (...), con control personal y social sobre ella más fiscalizando sus redes sociales y su teléfono móvil, exigiendo información sobre sus amigos sobre sus salidas con agresiones físicas produciéndose alguno de estos episodios en el domicilio familiar», dictaminó un juzgado de la capital. La resolución dejó en suspenso la ejecución del castigo de 23 meses de cárcel con la condición de que el encartado no volviese a delinquir.

Expediente disciplinario

Cerrada definitivamente la vía penal, la Guardia Civil impuso al agente una medida disciplinaria de tres meses y un día de suspensión de empleo por la comisión de una falta muy grave, una decisión que fue aceptada por el propio miembro del instituto armado destinado en Granada.

Sin embargo, la dirección general de la Benemérita, siguiendo la recomendación de la asesoría jurídica del cuerpo, echó para atrás ese pronunciamiento al estimar que el condenado debía ser apartado del servicio para siempre.

En este sentido, y ya en 2025, la ministra de Defensa, Margarita Robles, decretó la expulsión del investigado de la Guardia Civil.

Disconforme con ese mandato al entender que pecaba de «falta de proporcionalidad», presentó un recurso ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, una impugnación que ha prosperado: el guardia ha evitado el máximo castigo, pero tendrá que cumplir los tres meses y un día de suspensión de empleo. Es decir, que podrá seguir vistiendo el uniforme. Aunque el Alto Tribunal considera «ciertamente benévola» es sanción, también manifiesta que la decisión de rechazar el primer expediente disciplinario, el más indulgente, fue ilegal, entre otras cosas, porque se invalidó cuando el agente ya había dado su visto bueno. «(...) Constatamos que la decisión anulatoria del señor director de la Guardia Civil carece tanto de cobertura legal como de motivación suficiente que explique las razones por las que priva de validez y eficacia a la conformidad prestada al pliego de cargos por el expedientado, resultando también evidente para la Sala la negativa incidencia que dicha decisión tuvo en los derechos fundamentales del encartado a un proceso con todas las garantías y a la defensa, toda vez, que, además de predeterminar desde fase tan temprana del expediente la sanción que procedía imponer –al margen de las pruebas de descargo ya practicadas o que todavía pudieran practicarse–, limitaba muy seriamente las posibilidades de defensa del encartado por haber reconocido éste ya su culpabilidad y la calificación como falta muy grave de la infracción cometida. A juicio de la Sala tanto el inicial pliego de cargos formulado por la instructora del expediente como la conformidad prestada al mismo por el encartado se ajustaron a las previsiones», concluye la Sala de lo Militar en su sentencia.