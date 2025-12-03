Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La sede del Tribunal Supremo, en Madrid. Ideal

El Supremo anula la expulsión de la Guardia Civil de un agente de Granada condenado por maltrato

La Sala de lo Militar confirma la sanción que se impuso en un primer momento al acusado: tres meses y un día de suspensión de empleo

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:26

Comenta

El acusado, agente de la Guardia Civil en Granada, fue condenado a 23 meses de prisión por violencia de género en febrero del año pasado. ... Fue una sentencia de conformidad, es decir, que el reo reconoció su culpabilidad. Por tanto, el fallo era firme y no podía ser impugnado ante ninguna instancia superior.

