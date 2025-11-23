Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Centro de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación (CSIRC) del campus del Parque Tecnológico de la Salud, donde irá el superordenador. Pepe Marín

El superordenador de la UGR ofrecerá servicios de IA generativa a científicos y empresas innovadoras

La Universidad de Granada negocia la compra del procesador más potente y puntero del mercado en su campo con 5 millones de euros de la Junta

Inés Gallastegui

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:49

La Universidad de Granada (UGR) está negociando con la compañía estadounidense Nvidia la compra de un superordenador de última generación especializado en entrenar modelos de ... inteligencia artificial generativa para ponerlo al servicio de los investigadores de todas las universidades de Andalucía y proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I + D+ i) con empresas involucradas. Lo hará con una transferencia de 5 millones de euros de la Junta de Andalucía y a través de un convenio con la Agencia Digital de Andalucía que regulará el uso de la nueva infraestructura, según adelantó IDEAL el pasado domingo.

