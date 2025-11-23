El superordenador de la UGR ofrecerá servicios de IA generativa a científicos y empresas innovadoras

La Universidad de Granada (UGR) está negociando con la compañía estadounidense Nvidia la compra de un superordenador de última generación especializado en entrenar modelos de ... inteligencia artificial generativa para ponerlo al servicio de los investigadores de todas las universidades de Andalucía y proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I + D+ i) con empresas involucradas. Lo hará con una transferencia de 5 millones de euros de la Junta de Andalucía y a través de un convenio con la Agencia Digital de Andalucía que regulará el uso de la nueva infraestructura, según adelantó IDEAL el pasado domingo.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera, explica a esta redacción que la compra de este supercomputador era una vieja reivindicación de la UGR, acorde al excelente nivel de sus investigadores en el área tecnológica. Según la última edición 2025 del ranking Best Global Universities, la UGR es la mejor universidad española y la quinta europea en este campo, y ocupa el puesto 52 del mundo en Inteligencia Artificial y el 102 en Ciencias de la Computación. El propio Herrera, catedrático del ramo, es uno de los autores más citados del mundo en su especialidad.

El acuerdo entre la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación, la Agencia Digital de Andalucía (ADA), dependiente de la Consejería de Industria, y la Universidad de Granada aún tiene que plasmarse en un convenio que ya está bastante avanzado, pero la decisión política de que la Junta transfiera 5 millones de euros de fondos estratégicos para investigación a la UGR –al margen de su financiación ordinaria– ya está tomada.

La Universidad promoverá la creación de un centro mixto en el que Nvidia pruebe sus productos y forme especialistas

Herrera matiza que, en principio, el superordenador estará destinado a la actividad científica y no prestará servicios comerciales a empresas, entre otras cosas porque si la máquina está destinada a la investigación la compra está exenta de IVAy la proveedora hace un descuento del 25% sobre el precio de mercado. Sin embargo, sí puede ayudar a pymes en el marco de proyectos de I+D+i. «La UGR no va a vender horas de computación. Hay otros centros para dar servicio a empresas privadas», señala. En todo caso, será la ADAla que gestionará ese tipo de servicios.

Una vez firmado el convenio –«Espero que esté listo en unas dos o tres semanas»–, se procederá a encargar el supercomputador a Nvidia, compañía fundada en 1993 y con sede en California líder mundial en hardware para IA generativa.

Herrera señala que el objetivo es adquirir su producto más puntero, el servidor DGX B300 AI, con la nueva GPU Blackwell Ultra serie B300, que es 11 veces más rápida en inferencia y 4 veces más en entrenamiento que su antecesor, el DGX B200, y más eficiente energéticamente, con un consumo máximo de 1,4 kW, según la página corporativa. Dependiendo del precio, la UGR podrá adquirir más o menos procesadores y cabinas de almacenamiento.

«Vamos a poder entrenar modelos de inteligencia artificial generativa de nivel medio en cinco días o una semana. Son modelos que implementan un billón de variables. Es un avance muy importante: multiplica el rendimiento», asegura el catedrático.

La UGR prepara la adaptación del centro de datos del PTS, junto a la Facultad de Medicina, para alojar la máquina

Hasta el momento, señala el vicerrector, nadie más en España cuenta con este procesador lanzado la pasada primavera –que sí está ya, por ejemplo, en el centro de supercomputación de la Universidad de Cambdridge–, por lo que la UGR sería la primera en utilizarlo en el país.

Dado que hay una lista de espera de unos dos meses, el responsable universitario cuenta con disponer del superordenador ya en marcha a partir del mes de marzo.

Antes, sin embargo, habrá que hacer algunas adaptaciones. El vicerrector explicó que la máquina no podrá instalarse en el edificio UGR AI, como inicialmente estaba previsto, «por falta de espacio» –en esas instalaciones hay otro ordenador de Nvidia asociado al proyecto LIFE Watch-Observatorio del Cambio Climático en Sierra Nevada–, sino en el Centro de Servicios Informáticos y Redes de Comunicación (CSIRC) del campus del Parque Tecnológico de la Salud, junto a la Facultad de Medicina.

Refrigeración y red eléctrica

Para ello, el Vicerrectorado de Transformación Digital está preparando la adaptación de la sala del centro de datos: por un lado, tendrá que aumentar la capacidad de su red eléctrica para soportar la potencia y el consumo del superordenador y, por otro, reformar el sistema de refrigeración, ya que este tipo de aparatos genera mucho calor.

«Vamos a sustituir el sistema de aire por una refrigeración por agua», confirmó el vicerrector de Transformación Digital, Gabriel Macías, que aún no sabe exactamente cuánto espacio ocupará la máquina, integrada por nodos de procesamiento y cabinas de almacenamiento. «Dependerá del modelo elegido, pero calculo que entre dos y tres metros cuadrados», señaló.

Quién se hace cargo del gasto energético del superordenador, que puede alcanzar los 150.000 euros mensuales, es otro de los asuntos que deberán regularse en el convenio entre la UGRy la ADA. En ese sentido, el acuerdo también debe aclarar si el superordenador presta sus servicios de forma gratuita o se impondrá algún tipo de tasa a los proyectos de investigación que los requieran.

Junto al mantenimiento del computador, el convenio deberá recoger qué personal se encarga de su manejo y de coordinar el acceso de quienes demanden utilizarlo. La compañía ofrecerá cursos de formación a esos técnicos para que aprendan a adaptar el procesador a cada uno de los trabajos.

Tecnología escalable

Herrera recuerda que una de las ventajas de esta tecnología es que es «escalable», es decir, que se pueden ir añadiendo nuevos módulos en función de las necesidades para que la máquina aumente su capacidad de trabajo y se adapte a los avances de la industria, que en este campo son vertiginosos.

En ese sentido, destaca que está «encima de la mesa» la participación del acelerador de partículas de Escúzar, para el que sería muy útil contar con modelos predictivos y modelos digitales, ya que esta infraestructura científica producirá cuando entre en funcionamiento ingentes cantidades de datos durante las pruebas de validación de los materiales para los reactores de energía de fusión. Para empezar, la Universidad financia dos becas para investigadores en temas relacionados con la IAen Ifmif Dones.

Enrique Herrera augura que habrá una gran demanda de proyectos de I + D+ i y que la máquina «se quedará corta y en un par de años habrá que incrementarla con más cluster». No descarta que el acelerador adquiera algunos módulos más cuando los necesite.

Y tampoco que con el tiempo se vayan ampliando sus usos. «Veo mucho potencial con los proyectos de la Fundación AIGranada, colaboraciones con pymes, proyectos estratégicos con el Ministerio de Defensa o con las administraciones públicas para mejorar la atención a los usuarios», resalta.

Centro de referencia

Confía, además, en que la colaboración con Nvidia se estreche gracias a esta adquisición, teniendo en cuenta el liderazgo internacional de la Universidad de Granada en este campo, y la compañía estadounidense elija esta ciudad para crear uno de sus centros de investigación asociados en Europa, donde probar sus productos, capacitar a técnicos y promover sinergias con otros integrantes de la red.

«Quiero poner encima de la mesa el inicio de una colaboración continua, para que cuando Nvidia tenga una innovación, venga aquí a chequearla y formar a nuestra gente. Nosotros no tenemos el poder económico de otras ciudades, pero sí talento», concluye.