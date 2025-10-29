¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el festivo del 1 de noviembre?

Esta semana se celebra el Día de Todos los Santos en España, que como cada año tendrá lugar el 1 de noviembre. Una jornada en ... la que muchos establecimientos granadinos, supermercados y centros comerciales modificarán sus horarios de apertura durante sábado, día en el que cae el festivo nacional, estando disponibles menos horas de las habituales o incluso manteniendo sus puertas cerradas.

Lidl

En el caso de los supermercados de la cadena alemana Lidl, que el sábado se celebre el Día de Todos los Santos no supondrá un problema para sus clientes. Y es que sus tiendas en la ciudad de Granada abrirán con total normalidad, estando disponibles de 09:00 a 22:00 horas, que es su horario habitual.

Mercadona

Mercadona, por su parte, sí que ha confirmado modificaciones de cara al festivo nacional del sábado: la mayoría de sus supermercados abrirán el sábado 1 de noviembre, pero lo harán en horario reducido. Según sus canales oficiales, las tiendas estarán operativas desde las 09:00 horas, su horario habitual de apertura. Sin embargo, cerrarán antes, a las 15:00 horas.

Dani

En el caso de los supermercados Dani sucederá parecido a Mercadona y estarán disponibles pero en horario reducido. La mayoría de sus tiendas en Granada el sábado únicamente abrirán de 10:00 a 14:00 horas, permaneciendo desde entonces cerradas hasta el lunes.

Carrefour

Carrefour Granada se caracteriza por abrir sus puertas durante gran parte de los festivos del año. Y el 1 de noviembre no será una excepción. Tal y como confirman en su página web, el sábado será un día de apertura para la gran superficie, que estará disponible para sus clientes de 10:00 a 22:00 horas.

Tu Super

Los supermercados Tu Super sí que estarán abiertos durante el 1 de noviembre. De hecho, una de las características de estas tiendas es que abren todos los días del año con horario de 09:00 a 21:30 horas, por lo que estarán disponibles en su horario habitual también el próximo sábado.

Centros comerciales

En lo relativo a los centros comerciales de Granada y el Área Metropolitana, la mayoría de ellos estarán abiertos el Día de Todos los Santos. Por ejemplo, el centro comercial Nevada Shopping de Armilla mantendrá abiertos en su horario habitual sus locales de moda, ocio y restauración. Justo lo mismo que ocurrirá con Granaíta, Serrallo Plaza, El Corte Inglés y La Zubia Plaza, que también abrirán sus puertas con normalidad el festivo del sábado.