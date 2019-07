La supermemoria del perro que encontró 12 kilos de hachís escondidos en Granada 00:47 PEPE MARÍN El dueño de este pastor belga malinois de 30 meses cuenta cómo descubrió el can esta droga que estaba oculta debajo de unos matorrales SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Martes, 2 julio 2019, 02:25

Apenas habían pasado unos minutos de las doce del mediodía cuando Drago y su guía llegaron a un solar de Albolote para realizar uno de los entrenamientos de rastreo y obediencia que este pastor belga malinois de 30 meses de edad realiza casi diariamente. Pero, en lugar de llevar a cabo estas actividades, el can acabó encontrando 12 kilos de hachís que estaban enterrados entre la maleza.

Mientras el guía se encargaba de preparar la zona para el rastreo que iban a realizar, dejó suelto a Drago para que hiciese sus necesidades y se tranquilizase caminado por la zona.

«No llegué ni a terminar el rastro. Le dejé suelto para que se preparara y en ese rato se dedicó a buscar el punto de droga», dice el guía.

Tal y como explica, Drago llegó a la zona, la marcó y empezó a meter las patas en el lugar en el que estaba enterrada la droga. «Yo pensé que era algún gato o un animal», señala el granadino. Tras esto, empezó a meter el hocico y a tirar de la maleta. Fue cuando vio que metía la boca para morder algo cuando su guía le mandó que se tumbara. «Tras esto fui yo quien saqué la bolsa, que estaban medio rota, pero tapada entera con maleza», explica.

Este perro logró encontrar así la pasada semana 12 kilos de marihuana que estaban enterrados entre la maleza en un solar de Albolote. La proeza no fue solo hallar este alijo, sino que este perro solo recibió tres meses de entrenamiento en detección de droga cuando aún era un cachorro de pocos meses «Pero es que tiene una memoria prodigiosa», dice su guía.

No se trató de un descubrimiento casual. Drago sabía lo que buscaba. Y sabía que tendría una buena recompensa. Así se lo enseñaron y así se quedó grabado en su memoria. El tiempo pasó, pero a él esa sensación, ese olor del hachís, no se le olvidó. Así lo cuenta orgulloso su guía, que prefiere no decir su nombre para proteger a su perro y a sí mismo, pues el hallazgo puede no haber sido una buena noticia para todo el mundo. Y es que, según contó la Policía Local del municipio, a pesar del mal estado en el que se encontraba a droga debido a que llevaba «varias semanas enterrada», se podría haber vendido igualmente en el mercado negro por los traficantes que la escondieron allí.

«Es un momento de satisfacción que el perro se acuerde de eso y lo sepa encontrar después de tanto tiempo», dice el guía. Tras esto, los dos volvieron a casa. Y Drago se ganó su merecido banquete de salchichas.