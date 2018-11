«Lo superficial no tiene importancia cuando no puedes ponerte en pie» 00:15 Abril, en la foto junto a sus padres, estudiará para convertirse en abogada. / RAMÓN L. PÉREZ 150 familias con Espina Bífida en la provincia reclaman que se declare la enfermedad como crónica y puedan acceder a prestaciones gratuitas PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:16

Más de 19.000 pacientes en España son una cifra insuficiente para que la Espina Bífida pueda dejar de considerarse una enfermedad rara y figure en el catálogo de enfermedades crónicas. Algo tan sencillo como su denominación ayudaría a las 150 familias que forman la Asociación Espina Bífida de Granada a recibir las prestaciones sanitarias gratuitas entre las que se incluye el material ortoprotésico, los medicamentos y el sondaje intermitente que necesitan.

La Espina Bífida, segunda causa de discapacidad física en la infancia, es una malformación congénita de la columna vertebral que se suele producir durante el primer mes de embarazo. De forma frecuente, la médula espinal no se desarrolla por completo y ocasiona múltiples secuelas en el aparato locomotor, urinario y digestivo, e incluso puede ocasionar limitaciones a nivel cognitivo.

Con motivo del Día Nacional de la Espina Bífida e Hidrocefalia, familiares y pacientes piden «no ser invisibles». Entre ellos, Abril Sánchez, menor de 14 años de edad. Abril es uno de los casos más graves en la provincia. La joven padece mielomeningocele, hidrocefalia y tiene la médula anclada. Además, al ser portadora de una silla de ruedas tiene esclerosis y escoliosis.

«Con 22 días de vida le pusieron una válvula de derivación en la cabeza. De cintura para abajo no tiene ningún tipo de sensibilidad. Los esfínteres no los controla y hay que hacer un sondaje más de cuatro veces al día», explica su madre Eva Hervás. Los gastos derivados de la enfermedad ascienden a 50 euros semanales, sin contar con las sesiones de fisioterapia y piscina que recibe la menor para que los músculos no se le atrofien. «Tienen poca posibilidad de caminar y en torno a los tres o cuatro años les quitan la fisioterapia de Seguridad Social. A partir de entonces corre a cargo de los padres y de la asociación», lamenta su padre Santiago Sánchez.

Alegre, divertida, con las ideas claras, devota de la Virgen del Rocío y mantilla en la Concha. A sus 14 años, Abril ha alcanzado una madurez insólita para los jóvenes de su edad. La enfermedad le hizo crecer «a marchas forzadas» y tiene claras sus intenciones de llegar a convertirse en una abogada experta en Derechos Humanos y derecho internacional para poder hablar y defender a las personas más vulnerables de la sociedad. «Mis compañeros hablan de tonterías, redes sociales, dietas, ropa y de mil cosas que no tienen importancia cuando no puedes ponerte en pie», señala Alba.

La joven no puede salir por su cuenta. Granada es una ciudad que presenta numerosas «complicaciones» para la personas que van en silla de ruedas, a lo que hay que sumar el cambio de sondaje y la facilidad para coger una infección. La menor está aprendiendo a sondarse, quiere ser más autónoma: «Hay muchos padres que sobreprotegen a sus hijos. Estamos enfermos, pero la mayoría podemos pensar y no somos muebles. Mis padres se preocupan por mí a la vez que me animan a que sea más independiente», afirma. Abril está a la espera de poder recibir un tratamiento pionero con células madre en España que le permitirá controlar sus esfínteres y fortalecerse. Descubrieron la terapia por casualidad en un viaje a Santiago de Compostela y ahorraron el dinero suficiente para que pudieran estudiar el caso de Abril. Cinco años después les llegó la noticia: Abril era un sujeto favorable para la terapia.

«Hacer el pino con las orejas»

Necesitan 50.000 euros y desde 2015 su familia «hace el pino con las orejas» para poder recaudar fondos y costear el tratamiento a través de la venta de camisetas, galletas, pulseras, mesas de celebraciones, donaciones directas y sorteos en la página Apuesta por Abril. Todo su esfuerzo les ha acercado «un poquito más» y confían en que se pueda realizar pronto: «Sabemos que nuestra hija no podrá volver a caminar, pero hay posibilidad de que mejore su vida. Cuando nos enteramos lloramos, sentíamos impotencia por no tener el dinero, pero había esperanza y teníamos nuevas opciones. Algún día llegaremos», aclara su madre.

En la misma situación se encuentran centenas de familias. Rosa Moreno, presidenta de la Asociación de Espina Bífida y madre de un menor de 11 años con la enfermedad congénita, reclama «algo tan simple como que se unifiquen las citas médicas de los cinco especialistas que atienden a los pacientes». Moreno solicita que se aumente la inversión en investigación y prevención de la enfermedad. Por su parte Carmen Padial, opositora de 29 años, insta a que se eliminen las diferencias territoriales en el acceso al tratamiento: «Unas plantillas rondan los 100 euros y solo nos recetan unas al año. Gasto 4 pares. Puedo considerarme afortunada porque puedo andar, aunque me lleva a tener úlceras por presión y me he tenido que operar varias veces. He llegado a estar un mes en el hospital. No pararemos hasta conseguir el reconocimiento y las prestaciones que merecemos y necesitamos», concluye.