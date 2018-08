Andrés López: «Suelo buscar refugio en la barra de algún bar amigo»

Andrés López se encarga de la comunicación de la FLG y disfruta todo lo que puede de su familia y viendo crecer a su hijo. También es Andrés Mutante a la guitarra del grupo que llenó a principios de verano el Paseo del Salón en un concierto mítico.

-¿Cuál es tu sombra favorita y por qué?

-A falta de tener un patio con una fuente y una higuera que me cobije, que sería mi sueño, suelo buscar refugio en la barra de algún bar amigo como Papaupa en la que pasar las horas de calor tomando una cerveza, vermú, vino o lo que se tercie, viendo la gente pasar o charlando con amigos.

-¿Cómo ha ido tu trabajo en este curso?

-De diez. Parte de culpa la tiene precisamente Diez, nuestro último disco, que nos ha traído muchas alegrías, grandes momentos y, sobre todo, nos ha llevado más lejos que nunca. Por primera vez tocamos en México, una asignatura que teníamos pendiente hace años. Y en septiembre volvemos a hacer una pequeña gira por varios países latinoamericanos.

-¿Qué proyectos tienes?

-De modo inmediato, tocar en Caracas, Panamá, Medellín y Bogotá. A la vuelta también estaremos tocando en el Granada Sound. Y aún quedan algunos conciertos más hasta dar carpetazo al disco el 1 de diciembre en la Riviera de Madrid. Y ya estamos pensando en todo lo que vendrá después.

-¿Qué planes tienes para este verano?

-Muy tranquilo... Disfrutar de la familia en la campiña sevillana todo lo que pueda, que durante el curso es complicado. Y coger fuerzas para lo que viene.

-¿Chiringuito en la playa o tienda de campaña en el monte?

-En mi adolescencia fui muy aficionado a la montaña. Lo sigo siendo, pero de un modo más pasivo. Y a pesar de considerarme un ser de secano, he de reconocer que con la edad, un chiringuito en la playa (en Zahara de los Atunes a poder ser) me provoca una gran felicidad.

-¿Tu forma favorita de perder el tiempo?

-No me gusta perder el tiempo, pero noto que las horas vuelan cuando tengo una guitarra entre las manos o cuando encuentro algún libro en el que sumergirme de lleno. También vuelan cuando estoy disfrutando con mi hijo, pero eso no es perder el tiempo, más bien al contrario.