«El menor al que tiraron desde el puente no se mató de milagro, lo arrojaron por el puente desde una altura de seis metros» David Ruiz es el policía que auxilió al menor y avisó al resto de las patrullas. / RAMÓN L. PÉREZ Los dos detenidos por tirar a un niño de 13 años por el puente Romano del Genil no han reconocido los hechos JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Martes, 1 octubre 2019, 03:39

David Ruiz es uno de los policías locales, concretamente con el cargo de oficial, que el pasado domingo formó parte del dispositivo montado por el día de la patrona en esta ciudad. Sólo le faltaban cinco o seis minutos para acabar el servicio, pasadas ya las 23.30 horas, cuando más de cinco personas fueron en su busca para advertirle de que habían lanzado a un menor desde el puente Romano (cerca del Humilladero) al agua. David estaba regulando el tráfico en el cruce del puente con Poeta Manuel de Góngora y la zona estaba repleta de gente.

«No sabía si era un bebé, un niño o un adolescente; fueron momentos de mucha tensión. Me acerqué al borde del puente y vi a un niño en el agua». El puente estaba abarrotado de gente, debido a la proximidad de la parroquia de la Virgen de las Angustias donde estaban encerrando a esas horas la imagen de las Angustias después de procesionarla. «Había mucha gente y por ello aparecieron bastantes testigos para contar lo sucedido.Se portaron muy bien porque aportaron mucha información».

Lo golpean

Dos jóvenes de 18 y 20 años arrojaron por el puente a un menor magrebí de 13 años, después de agredirlo de forma previa. «Lo llevaron dándole golpes desde la biblioteca de ElSalón hasta el puente. Una vez allí, lo alzaron entre los dos agresores y lo lanzaron al agua desde una altura de seis metros. El menor no se mató de milagro cuando lo arrojaron por el puente, sin ningún tipo de miramientos. Lo salvó el hecho de que el río llevara un metro de agua y la suerte de no dar con la cabeza en una cornisa próxima al lugar por donde cayó».

Mientras David se dirigía a la zona del embarcadero de este río y avisaba al resto de patrullas, un individuo se lanzó al agua tratando de sacar al menor, quien no sabe nadar, del cauce. Otros dos jóvenes más trataban de ayudarlos a salir del río desde el embarcadero. Todos eran marroquíes, quienes ayudaron al niño, la propia víctima y los agresores. «Cuando salió del agua, el menor nos dijo en árabe –había un traductor– que temió por su vida porque no sabía nadar y que no tenía heridas, sólo mucho frío».

Los voluntarios de Protección Civil y un dispositivo de Cruz Roja prestaron la primera asistencia sanitaria al menor quien presentaba signos de hipotermia. El pequeño reside en un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía después de atravesar el Estrecho en patera y vivir en el puerto de Ceuta en la calle como uno más de los muchos niños que son enviados a España por sus propias familias, que residen entre la pobreza y un futuro sin horizonte. El menor no murió, por suerte.

«Los propios testigos nos señalaron quiénes habían sido los autores. Uno de ellos estaba por aquí cerca y cuando nos vio que íbamos a por él, emprendió la huida y hubo una persecución hasta que un compañero le dio alcance en el Callejón del Pretorio». Un detenido. Pero hubo más.

«En principio, creímos que sólo era una persona el autor del delito. Pero se nos acercó un testigo y nos comentó que los agresores eran dos. De repente, me señaló hacia otro joven que se encontraba en ese momento en medio de la gente viendo cómo se desarrollaba toda la escena de rescate del menor. ¡Me pareció increíble!», señala este policía local con veinte años de servicio en este cuerpo armado.

Segundo arresto

Los agentes se dirigieron hacia donde se encontraba este joven de 20 años y lo arrestaron. Tras ponerle los grilletes lo condujeron a la Comisaría de Policía Nacional donde quedó ingresado en los calabozos.

David Ruiz, el policía local que puso en aviso al resto de patrullas, y colaboró en el rescate del menor arrojado desde el puente, acabó su servicio pasadas las tres de la madrugada. «En este trabajo nunca sabes qué te vas a encontrar, pero lo del domingo por la noche fue exagerado. Hubo suerte y el menor salió con vida del agua, hubiera podido pasar todo lo contrario. Hoy –por ayer– el río no lleva agua. Si lo lanzan hoy se hubiera quedado con lesiones muy graves o quizá hubiera fallecido».

No se sabe qué pudo originar aquella tensa situación entre el menor y los dos jóvenes. Policía Local apunta a un posible robo, aunque los arrestados niegan todo, incluso su participación en los hechos.

Después de la rápida respuesta policial con el arresto de estos dos jóvenes, una patrulla de policía local condujo al menor de trece años al centro de protección donde reside en la actualidad. «Como policía he visto muchas cosas pero creo que esto supera con creces a todo lo que me ha sucedido. No todos los días se hace un servicio en el que un menor de trece años es arrojado desde un puente».

Tampoco es el primer suceso registrado entre menores y jóvenes magrebíes en esta zona de Granada. Hace poco más de un año, también Policía Local participó en la disolución de una trifulca en el 'puente de las brujas', ubicado junto al restaurante Las Titas. Hace dos años también se registró un apuñalamiento de un estudiante norteamericano en estas inmediaciones del río Genil.