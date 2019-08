Los 'atracadores de la moto' roban una heladería en Granada armados con pistola Imagen de la heladería atracada en Parque Nueva Granada. / RAMÓN L. PÉREZ Se llevaron la caja registradora del negocio, tal y como ocurrió la pasada semana en una cafetería y una pizzería JOSÉ RAMÓN VILLALBA Sábado, 10 agosto 2019, 01:52

Dos individuos ataviados con pasamontañas y cascos integrales de moto atracaron el pasado martes por la noche una heladería en Parque Nueva Granada en la capital. Uno de ellos iba armado con una pistola y amenazó a la dependienta apuntándole con el cañón a la cabeza. No medió palabra, porque no querían el dinero en líquido, se llevaron la caja registradora entera para no perder tiempo en este robo con violencia. No hubo heridos durante el asalto.

Los dos atracadores huyeron en una moto con el botín, cuya cantidad no ha trascendido. Y allí dejaron con el susto dentro del cuerpo a la dependienta y al propietario del establecimiento quienes no daban crédito a lo sucedido en apenas veinte segundos desde que los atracadores entraron empuñando el arma hasta que salieron con la caja registradora. La presencia de, al menos, un cliente en la heladería no impidió el robo con violencia de los 'atracadores de la moto', cuyas características son prácticamente idénticas a la de los dos individuos que hace una semana atracaron en apenas media hora: una cafetería en la capital granadina, un hotel en el Polígono de Juncaril y una pizzería en el municipio de Peligros.

No sólo coinciden las características físicas de estos dos individuos, también la forma de actuar se ha repetido en todos los atracos perpetrados hasta el momento: siempre empuñan un arma de fuego y en ocasiones también un cuchillo, suelen arrancar la caja registradora para llevársela, huyen en moto -por lo general robada- y siempre suelen cometer sus fechorías en horario nocturno cuando se supone que hay más dinero en la caja.

Demasiadas coincidencias para no pensar que se trata de las mismas personas. De momento, Policía Nacional mantiene una investigación abierta, al igual que Guardia Civil, para tratar de dar con el paradero de estos individuos que están haciendo su 'agosto' particular a golpe de robo con violencia. Sólo en los tres atracos registrados hace una semana pudieron lograr un botín superior a los dos mil euros.

Los dos cuerpos policiales

Estos dos atracadores tienen encima a los cuerpos armados, Policía Nacional y Guardia Civil, ya que los atracos cometidos hasta el momento se han registrado en una zona donde es competente la Policía -Granada capital- y en otra donde lo es la Guardia Civil -Peligros-.

Los agentes de la Policía Nacional han intensificado sus controles en el distrito norte de la capital granadina. El jueves por la tarde, sobre las ocho horas, había un control montado en Casería de Aguirre. Los dos atracos cometidos en esta zona, tanto a la cafetería de la calle Averroes como a la heladería del Parque Nueva Granada, así como la retahíla de pisos robados en este distrito Norte en las últimas semanas hace indispensable aumentar estos controles en la zona.

Los dos 'atracadores de la moto' siguen dejando pistas en sus asaltos que los investigadores aprovechan para dar con el paradero de ambos lo antes posible.