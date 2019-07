El acusado de homicidio no ayudó a su hija para evitar que cayera Calle Padre Claret, donde sucedieron los hechos. / PEPE MARÍN Tras ser detenido por la Policía Nacional, la investigación sigue adelante JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Martes, 30 julio 2019, 01:23

La Policía Nacional detuvo la pasada semana, acusado de homicidio, al padre de una joven que se precipitó por el balcón de una tercera planta en un residencial de la calle Padre Claret de la capital granadina. La juez lo dejó en libertad con cargos, aunque le retiró el pasaporte y le impuso la obligación de pasar por el juzgado cada quince días.

Las dudas de esa acusación se ceñían en saber si la Policía Nacional acusaba al padre de haber empujado por el balcón a su hija. Sin embargo, los investigadores no centraron sus pesquisas en un posible empujón del padre hacia la joven. Más bien, las sospechas son otras. Los agentes sopesan que el padre pudo ayudarla para evitar que se precipitara desde esa tercera planta y presuntamente no lo hizo o, al menos, no hizo todo lo posible.

Los propios vecinos consultados por este periódico apuntaron que la joven estuvo agarrada a la baranda del balón, con el cuerpo hacia fuera, un tiempo prudencial en el que los propios vecinos pudieron colocar una colchoneta abajo para amortiguar la caída. El padre, detenido la pasada semana, estaba presuntamente en las inmediaciones del balcón o así al menos lo pudieron apreciar distintas personas que han declarado en sede policial. Si los hechos son así, esta presunta omisión de ayuda cuando la joven pedía auxilio porque sabía que podía precipitarse sería la base de la acusación por homicidio en este caso.

Previamente, padre e hija habían mantenido una acalorada discusión en el interior de la vivienda. Presuntamente, la joven intentó salir por la puerta del piso y no lo consiguió porque supuestamente el padre lo impidió. Fue entonces cuando la joven intentó salir al exterior desde el balcón, pero cuando vio el riesgo ya solo tuvo tiempo de quedarse agarrada a la baranda. El padre estaba dentro del piso en ese momento. La joven cayó y después murió.